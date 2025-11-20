Путін виступив із тирадою проти влади України і помріяв про 'досягнення цілей'

Герасимов і Путін збрехали про ситуацію на фронті після візиту до командного пункту.

Путін вийшов з черговою заявою про керівництво України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Путін:

Цілі "СВО" мають бути досягнуті

Українське керівництво нібито є "злочинним угрупованням"

Герасимов доповів про захоплення Куп'янська

Лідер РФ Володимир Путін, попри спроби США повернутися до мирних переговорів, публічно заявив про непохитність намірів Кремля продовжувати агресію проти України. Владу України він вважає нелегітимною. Про це повідомляють росЗМІ.

Путін вчергове повторив, що Росія не відмовляється від жодної зі своїх цілей у так званій "СВО". За його словами, цілі "мають бути безумовно досягнуті".

Також кремлівський лідер виступив із черговою пропагандистською тирадою, спрямованою на дискредитацію української влади. Він назвав політичне керівництво України "злочинним угрупованням, яке узурпувало владу".

Путін заявив, що українське керівництво нібито "сидить на золотих горщиках", керуючись "винятково особистими інтересами".

Зазначимо, що подібні заяви - типовий механізм російської пропаганди, спрямований як на внутрішню аудиторію, так і на спроби підірвати довіру до України серед міжнародних партнерів. Такі звинувачення регулярно використовуються російською владою, аби виправдати власну агресію.

Путін нібито відвідав один із командних пунктів угруповання "Запад" Збройних сил РФ. Там йому доповіли про бойову ситуацію навколо Костянтинівки на Донеччині та про події в районі Куп’янська на Харківщині.

За версією начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, підрозділи ЗСУ заблоковано, а Куп’янськ нібито "звільнено". Водночас офіційні дані Генштабу ЗСУ свідчать, що на Куп’янському напрямку продовжуються активні бойові дії і про окупацію міста не йдеться.

Путін висловився про війну / Фото: скріншот

Чому США почли просувати мирний план - думка експерта

В останні дні США активізували дипломатичні зусилля щодо обговорення плану завершення війни Росії проти України. Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснює це погіршенням ситуації на фронті.

За його словами, Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту, і існує ризик, що оборона може не витримати. Тому він прагне домовлятися вже зараз, щоб уникнути більш серйозних поступок у майбутньому.

"Але якщо фронт не витримає саме на Донбасі, тоді доведеться говорити вже про вихід України із Запорізької та Херсонської областей, включаючи обласні центри. Це, звичайно, значно складніше. Тому зараз, як вважає Трамп (і незрозуміло, на яких даних це базується, тому що фронт хоч і рухається, але зовсім не катастрофічно), він бачить "загрозу провалу" і хоче прискорити процес", - пояснив Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Адміністрація Трампа разом із Росією готує план завершення війни, який фактично прирівнюєся до капітуляції України. За даними Financial Times, план передбачає скорочення української армії вдвічі, відмову від частини озброєння та територій Донбасу, надання російській мові та РПЦ особливого статусу.

У свою чергу європейські країни відкинули такий документ, підкресливши, що мир не може бути капітуляцією.

Як повідомляв Главред, 20 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром армії США Деніелом Дрісколлом. Глава держави заявив про готовність працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни в Україні.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив наявність спільного з США мирного плану щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що Кремль не має жодної нової інформації.

Про персону: Володимир Путін Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

