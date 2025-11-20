Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026: визначено суперників України

Коротко:
- Україна проведе півфінальний матч на умовно домашньому стадіоні
- Чотири переможці плей-офф вийдуть до фінальної частини ЧС-2026
У четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року. Про це повідомляє Sport.ua.
Зокрема, Україна зіграє зі збірною Швеції в першому матчі плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2026. Дата - 26 березня 2026 року.
У разі перемоги, українська збірна зіграє фінальний матч плей-оф проти переможця пари Польща-Албанія. Дата - 31 березня 2026 року.
Відеотрансляція жеребкування доступна на офіційному сайті FIFA. Команду тренера Сергія Реброва занесено до першого кошика разом зі збірними команд з Італії, Данії та Туреччини.
Примітно, що суперником України в півфіналі стане одна з команд, яка включена до четвертого кошика:
- Швеція;
- Румунія;
- Північна Македонія;
- Північна Ірландія.
Зазначається, що Україна проведе півфінальний матч на умовно домашньому стадіоні. У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які посіли другі місця в групах, тобто, розподілені за кошиками 1-3 відповідно до рейтингу ФІФА, а також 4 переможці своїх квартетів Ліги націй із четвертого кошика.
Видання розповіло, що всі 16 учасників будуть розділені на 4 шляхи, у кожному буде один півфінал і один фінал. Півфінал має відбутися 26 березня, а фінал - 31 березня 2026 року.
Команди, які програють у півфіналах, у день фіналів проведуть товариські матчі між собою. Зазначено, що чотири переможці плей-офф вийдуть у фінальну частину ЧС-2026.
Збірні команди з першого кошика проведуть півфінали вдома проти суперників із четвертого кошика, тоді як представники 2 і 3 кошиків зіграють між собою. Господарем у півфіналі буде команда з вищим рейтингом.
Коли стануть відомі команди, які пройшли до півфіналу, має відбутися окреме жеребкування господарів фінальних матчів. У фіналах представники кошиків 1 або 4 зіграють проти команд із кошиків 2 або 3.
Футбол - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збірна України на виїзді зіграла матч відбору до ЧС-2026 у групі D проти команди Франції. Зустріч пройшла на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася впевненою перемогою французів - 4:0.
Нагадаємо, що відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.
Крім того, півзахисник "Динамо" і національної збірної України Володимир Бражко може покинути київський клуб уже під час зимового трансферного періоду. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Читайте також:
- Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося
- Що стало причиною втрати титулу WBO Усиком: промоутер пояснив причину
- Палаючий Кремль на матчі України: у РФ знатно "підгоріло" через банер фанатів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред