Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026: визначено суперників України

Україна зіграє зі збірною Швеції в першому матчі плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2026.

https://glavred.net/sport/zherebevka-pley-off-kvalifikacii-chm-2026-opredeleny-soperniki-ukrainy-10717376.html Посилання скопійоване

Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скріншоти

Коротко:

Україна проведе півфінальний матч на умовно домашньому стадіоні

Чотири переможці плей-офф вийдуть до фінальної частини ЧС-2026

У четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року. Про це повідомляє Sport.ua.

Зокрема, Україна зіграє зі збірною Швеції в першому матчі плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2026. Дата - 26 березня 2026 року.

відео дня

У разі перемоги, українська збірна зіграє фінальний матч плей-оф проти переможця пари Польща-Албанія. Дата - 31 березня 2026 року.

Відеотрансляція жеребкування доступна на офіційному сайті FIFA. Команду тренера Сергія Реброва занесено до першого кошика разом зі збірними команд з Італії, Данії та Туреччини.

Результати жеребкування

Примітно, що суперником України в півфіналі стане одна з команд, яка включена до четвертого кошика:

Швеція;

Румунія;

Північна Македонія;

Північна Ірландія.

Зазначається, що Україна проведе півфінальний матч на умовно домашньому стадіоні. У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які посіли другі місця в групах, тобто, розподілені за кошиками 1-3 відповідно до рейтингу ФІФА, а також 4 переможці своїх квартетів Ліги націй із четвертого кошика.

Видання розповіло, що всі 16 учасників будуть розділені на 4 шляхи, у кожному буде один півфінал і один фінал. Півфінал має відбутися 26 березня, а фінал - 31 березня 2026 року.

Команди, які програють у півфіналах, у день фіналів проведуть товариські матчі між собою. Зазначено, що чотири переможці плей-офф вийдуть у фінальну частину ЧС-2026.

Збірні команди з першого кошика проведуть півфінали вдома проти суперників із четвертого кошика, тоді як представники 2 і 3 кошиків зіграють між собою. Господарем у півфіналі буде команда з вищим рейтингом.

Розташування команд

Коли стануть відомі команди, які пройшли до півфіналу, має відбутися окреме жеребкування господарів фінальних матчів. У фіналах представники кошиків 1 або 4 зіграють проти команд із кошиків 2 або 3.

Розташування команд

Футбол - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збірна України на виїзді зіграла матч відбору до ЧС-2026 у групі D проти команди Франції. Зустріч пройшла на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася впевненою перемогою французів - 4:0.

Нагадаємо, що відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.

Крім того, півзахисник "Динамо" і національної збірної України Володимир Бражко може покинути київський клуб уже під час зимового трансферного періоду. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред