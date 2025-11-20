Чому 21 листопада не можна працювати з водою: яке церковне свято

21 листопада не можна виконувати роботу, пов'язану з водою - вода цього дня має "святий спокій".

Яке 21 листопада свято

Яке церковне свято 21 листопада

Що не можна робити 21 листопада

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 21 листопада, віряни святкують введення в храм Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 листопада

За переказами, батьки Марії - праведні Іоаким і Анна - довго не мали дітей. Після палких молитов Бог дарував їм доньку, і, виконуючи обітницю, вони урочисто привели трирічну Марію до Єрусалимського храму, щоб присвятити її служінню Господу. Архієрей Захарія, натхненний Святим Духом, ввів Дитя не тільки до храму, а й до Святого Святих - місця, куди міг входити тільки первосвященик один раз на рік. Це підкреслює особливе Боже обрання Марії. Увійшовши до Святая Святих, Пресвята Діва стає тим "живим храмом", у якому згодом втілиться Син Божий. Тому свято сприймається як початок звершення таємниці втілення.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна виконувати роботу, пов'язану з водою - вода цього дня має "святий спокій".

Не варто сваритися, ображати - сварки цього дня призведуть до тривалої напруги в домі.

Не слід відмовляти нужденним у допомозі - відмова того дня "закриває серце на все свято" і приносить холод у стосунки з людьми.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сніжить - зима буде холодною і прийде рано;

легкий мороз - взимку буде перепад температур;

сонячний і теплий день - до затяжної осені;

ясне небо - снігопад буде після Різдва;

південний вітер - до теплої зими, північний - до суворої;

стоїть туман - чекайте ранньої весни.

У народі 21 листопада носило назву Третя Пречиста. У народних прикметах говорили: "На Введення зима дорога входить" - тобто з цього дня часто починалися холодні дні, перші сніги.

Іменини 21 листопада

Які завтра іменини: Олександр.

Талісманом людини, народженої 21 листопада, є циркон. Цей камінь належить до рідкісних і цінних самоцвітів, широко застосовуваних у ювелірному мистецтві. Циркон вважають символом творчої душі, а йому приписують здатність розкривати обман і виявляти неправду.

