Республіканці в Конгресі хочуть відставки Джонсона через військову допомогу Україні - WSJ

Сам спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовляється йти у відставку.

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Майк Джонсон заявив, що не піде у відставку / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Члени Республіканської партії США вимагають відставки спікера Палати представників Майка Джонсона. Причиною є законопроект Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Як пише The Wall Street Journal, республіканець Томас Массі, гострий критик подальшої допомоги Україні, заявив, що він долучиться до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона з посади. За його словами, Джонсон має дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.

Цей крок Массі відбувся на тлі розчарування серед великого блоку консерваторів тим, що Джонсон неодноразово звертався до демократів із проханням допомогти ухвалити законопроєкти для фінансування уряду та інших важливих заходів.

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Проте до кінця вівторка жоден інший республіканець не долучився до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо його відсторонять від посади.

Сам Майк Джонсон заявив, що у відставку не збирається.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - заявив він.

Видання зазначає, що Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України.

Після неодноразових затримок Джонсон оприлюднив у понеділок пізно ввечері план винесення на розгляд Палати представників чотирьох окремих законопроектів. Таким чином, він намагався вивести з глухого кута пакет зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів, ухвалений Сенатом раніше цього року.

Лідери обох партій у Конгресі та президент Байден закликали Джонсона підтримати законопроєкт Сенату. Натомість Джонсон розділив допомогу на частини, намагаючись обійти велику групу республіканців, включно з Грін і Массі, які виступають проти надання Україні військової допомоги.

Повідомляється, що республіканці були засмучені тим, що законопроєкт не містить жодних імміграційних заходів.

Тим часом демократи заявили, що втрутяться, щоб врятувати Джонсона, якщо республіканці спробують усунути його з посади через Україну.

"Моя позиція не змінилася. Массі хоче, щоб світ згорів, я не буду стояти осторонь і спостерігати. У мене є відро води", - написав у соцмережах конгресмен Джаред Москович.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Військова допомога від США Україні - останні новини

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише як позику.

У Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

15 квітня Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план щодо просування фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також за іншими пріоритетами національної безпеки. Це сталося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень на цю тему. Загалом спікер представив чотири окремі законопроекти, голосування за які відбудеться до кінця тижня.

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