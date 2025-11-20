'Є свої завдання': розкрито справжню ціль приїзду генералів США до Києва

США й надалі підтримують Україну через тісну технічну взаємодію у сфері озброєнь, що включає ряд важливих нюансів, вказав аналітик.

Розкрито ціль приїзду генералів США до Києва / Колаж: Главред, фото: U.S. Army Europe and Africa, скріншот з відео

Про що сказав Кочетков:

Американські генерали виконують у Києві свої професійні завдання

США через країни Європи забезпечують Україну зброєю

Їхній візит не пов'язаний з мирним планом адміністрації Трампа

Приїзд американських генералів до Києва є частиною робочого процесу, який не має прямого стосунку до нинішніх політичних дискусій. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він пояснив, що військові виконують свої професійні завдання, тоді як політики займаються політичними питаннями та внутрішніми суперечностями. Тим часом співпраця у сфері зміцнення обороноздатності України триває у звичному режимі.

Кочетков підкреслив, що США через європейських партнерів забезпечують Україну значною частиною озброєння, і їм необхідно перевіряти, як воно функціонує, чи достатньо його, а також визначати потреби. Це невід’ємна частина постійної взаємодії, яка має продовжуватися. Крім того, зберігається зацікавленість у спільному виробництві окремих видів озброєнь між Україною та Сполученими Штатами.

"Тому це переважно поточні питання військового співробітництва, не пов'язані безпосередньо зі скандалом або мирним планом.Хоча, звичайно, на зустрічах можуть побіжно торкатися тем, пов'язаних з можливими гарантіями безпеки в разі мирного процесу. Але в основному це робоча, технічна взаємодія", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, опубліковано нові деталі американського "мирного плану" із 28 пунктів, який був розроблений за участю представників Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп прагне завершити війну між Україною та Росією та повернути відносини між країнами до формату партнерства. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, сторони мають відновити торгівлю, туристичні поїздки та культурний обмін.

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада заявив міністру армії США Дені Дрісколлу, що готовий працювати з адміністрацією Трампа над новою мирною ініціативою щодо врегулювання війни.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

