Долар загрожує рекордним стрибком до кінця року: українців попередили про ризики

Інфляція в річному вимірі до грудня не повинна перевищити 10%, вважає Сергій Мамедов.

З'явився новий прогноз валютного курсу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

До кінця 2025 року валютний ринок України може залишатися вразливим

Цього року ситуація має бути значно стабільнішою

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповів, що до кінця 2025 року валютний ринок України може залишатися вразливим до зовнішнього тиску.

Однак, за його словами, активні дії Національного банку здатні утримати ситуацію під контролем і не допустити різких стрибків курсу, розповів він у коментарі УНІАН.

Мамедов нагадав, що повторення грудневої ситуації 2024 року - малоймовірне. Тоді НБУ довелося витратити рекордні 5,3 млрд доларів, щоб задовольнити ажіотажний попит на валюту. Зазвичай же обсяг інтервенцій удвічі менший.

Банкір пояснює: торік ринок опинився під безпрецедентним навантаженням. Масштабні російські атаки по інфраструктурі вдарили по економіці, а в умовах невизначеності попит на валюту часом перевищував пропозицію на 30%. Тому регулятору довелося активно втручатися, щоб заспокоїти ринок, який був перегрітий тривожними очікуваннями бізнесу та населення.

Експерт упевнений, що цього року ситуація має бути значно стабільнішою. Він зазначає, що інфляція в річному вимірі до грудня не має перевищити 10%, а за листопад і грудень становитиме близько 1-1,5%.

За його словами, причин для паніки немає: навіть незважаючи на війну і нові руйнування інфраструктури, валютний ринок залишається досить захищеним від серйозних потрясінь.

Курс долара: прогноз експерта

Аналітики інвестиційної компанії ICU вважають, що нещодавнє зростання курсу гривні на початку місяця не було випадковим. Це сталося завдяки цілеспрямованій політиці Національного банку, який активно проводив валютні інтервенції.

Експерти вважають, що в майбутньому НБУ може дозволяти більш істотні коливання курсу, поступово переходячи до м'якої, керованої девальвації.

