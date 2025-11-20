По 12 годин без світла: в Укренерго зробили заяву про відключення через морози

Голова Укренерго пояснив, що залежність споживання електроенергії від температури покривається генерацією та імпортом.

Чи загрожують Україні 12-годинні відключення світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Віталія Зайченка:

Збільшення відключень через морози не очікується

Залежність споживання електроенергії від температури покривається генерацією та імпортом

Відключень по 10-12 годин за сильних холодів очікувати не варто

Наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Втім через постійні ворожі атаки варто готуватися до різних варіантів. Про це глава Укренерго Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря завжди існує. На запитання, чи варто готуватися до довгих відключень електроенергії по 10-12 годин за сильних холодів, Зайченко висловив сподівання, що такого не буде.

"Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути", - зазначив він.

Водночас Зайченко додав, що через постійні удари по енергосистемі потрібно готуватися до різних сценаріїв.

"Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів, ми надіємося, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути", - наголосив голова Укренерго.

Що буде зі світлом взимку - прогноз голови Укренерго

За словами Віталія Зайченка, енергетики працюють над відновленням об’єктів, тому ситуація зі світлом може покращитися. Глава Укренерго припустив, що графіки відключень можуть діяти у різному обсязі протягом зими.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - сказав Зайченко.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, в Україні 20 листопада діють графіки відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Обмеження тривають добу в 2,5-4 черги і стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Проте вдень у більшості регіонів України запроваджували екстрені відключення світла. Їх ввели через наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, Росія постійно виробляє ракети та дрони "Шахед", але вже обирає пріоритетні цілі для атак через обмежені запаси. За словами експерта Михайла Гончара, ворог діє більш локально, зосереджуючись на прифронтових регіонах, пошкодженні енергетичних об’єктів на заході України та порушенні роботи Одещини.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

