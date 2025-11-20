Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Про що йдеться у матеріалі:
- Завтра в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень світла
- Одночасно будуть застосовуватись від 2,5 до 4 черг
Графіки відключення світла в Україні будуть діяти також і завтра, 21 листопада. Будуть застосовуватись від 2,5 (10 годин) до 4 черг (16 годин). Про це повідомляє Укренерго.
"Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго повідомили, що 21 листопада в більшості областей України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки нещодавніх масованих ракетно-дронових атак Росії. Протягом доби можуть застосовуватися погодинні відключення обсягом від двох з половиною до чотирьох черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - наголосили в Укренерго.
Скільки триватимуть відключення світла - думка експерта
Як писав Главред, через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі тижні, ймовірно, збережуться погодинні графіки відключень електроенергії у 12 областях. Про це в коментарі УНІАН повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
За його словами, найбільш ймовірним наразі є сценарій, за якого відключення будуть проводитися у три черги.
Рябцев також підкреслив, що в прифронтових регіонах ситуація складніша — там можливі триваліші та навіть аварійні відключення. Динаміка подачі електроенергії напряму залежатиме від подальших атак Росії.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 листопада в кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цьогорічна зима може бути справді складною через російські удари по енергосистемі, однак можливості ворога обмежені в часі. Росія здійснює такі атаки лише в холодний період, тоді як Україна здатна постійно бити по території агресора та послаблювати його потенціал.
Водночас українська енергосистема продовжує працювати в умовах нестачі потужностей, спричиненої атаками РФ на генерацію та мережеву інфраструктуру. Відключення могли б бути ще довшими, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. Він наголосив, що компанія готується до різних можливих сценаріїв.
