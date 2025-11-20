Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

НБУ встановив новий курс валют на кінець тижня.

Курс валют на 21 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

На скільки зріс курс долара

Яким буде курс євро 21 листопада

Скільки коштуватиме злотий

На п'ятницю, 21 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продемонстрували зниження. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американський долар на 21 листопада подорожчав на 6 копійок. Його офіційний курс становитиме 42,15 грн/долар.

Натомість курс євро знизився. У четвер він становитиме 48,52 грн/євро, що на 22 копійки менше порівняно з попереднім показником.

Котирування на міжбанку до 16:00 показують незначне зростання курсу. Долар торгується на рівні 42,16/42,19 грн, а євро - 48,54/49,56 грн.

Курс злотого на 21 листопада

Курс польського злотого також пішов униз. НБУ встановив його на рівні 11,46 грн/злотий, що означає здешевлення на більш ніж 6 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз експертки

Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва розповіла, що валютний ринок України у найближчі два роки залишатиметься під контролем. Долар у базовому сценарії може зрости до 48 гривень.

За її словами, попри воєнні ризики, макроекономічні показники свідчать про поступову стабілізацію. У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/дол.

"Якщо базові припущення справдяться, у 2026-2027 роках курс долара не вийде за межі 48 гривень. Ринок залишатиметься керованим. Але все залежатиме від перебігу війни і стабільності зовнішньої підтримки", - припустила Діляра Мустафаєва.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, гривня зберегла стабільність щодо долара та продовжує зміцнюватися проти євро. На 20 листопада НБУ встановив курс долара на рівні 42,09 грн, а євро подешевшав до 48,73 грн.

Також, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, купівля долара нині є найбільш вигідною стратегією для заощаджень, тоді як євро доцільніше використовувати переважно для розрахунків за кордоном. У свою чергу голова Ради підприємців Андрій Забловський радить звернути увагу не лише на традиційні валюти, а й на британський фунт, швейцарський франк й колекційні монети НБУ.

Як повідомляв Главред, на думку економіста Юрія Грінченка, найближчими місяцями різких стрибків долара не прогнозується. Нацбанк утримує курс у межах, де його зростання відбувається повільніше за інфляцію, що підтримує попит і ділову активність.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

