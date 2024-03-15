Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

До кінця березня боєприпаси для частини систем протиповітряної оборони України можуть фактично закінчитися, пишуть журналісти видання The Washington Post.

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Конгрес США досі не вирішив питання продовження військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

"Політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Високопоставлений чиновник Штатів заявив, що якщо Київ не буде тривалий час отримувати допомогу від США, можливий потенційний крах. Якщо українській державі вдасться втриматися, то доведеться піти на великі жертви життями людей.

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Крім того, "старший радник Зеленського" сказав, що в такій ситуації є ймовірність і великих територіальних втрат до літа. Згідно з даними джерела, люди ще не усвідомлюють, наскільки критична ситуація на фронті через низький моральний дух і невисоку динаміку. Молоді люди бояться мобілізації "на загибель" через нестачу зброї.

Як підкреслюється в матеріалі, влада в Києві вже поінформувала Захід про те, що боєприпаси для частини систем ППО можуть фактично вичерпатися до кінця березня.

Ситуація з допомогою США Україні

Сенат США в середині лютого проголосував допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Після цього документ був відправлений до нижньої палати - Палати представників. Там республіканці заблокували ініціативу під приводом відсутності вирішення проблеми із ситуацією на кордоні Мексики.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Україні доведеться вирішувати, за які міста боротися, якщо не буде військової допомоги США, сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх. У такому разі все залежить від ресурсів української держави.

США оголосили перший пакет допомоги Україні цього року: у Білому домі 12 березня заявили, що Києву нададуть підтримку на 300 мільйонів доларів. Україна отримає і ракети ATACMS дальністю 160 кілометрів.

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