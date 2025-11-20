Зеленський погодився на 'жорсткі терміни підписання' мирного плану США - ЗМІ

Під час зустрічі в Києві міністр армії США передав Зеленському копію плану.

Зеленський і Дрісколл домовилися про конкретний графік для підписання угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Зеленський погодився сві працювати з США

Погоджено жорсткі терміни підписання мирного плану

Міністр армії США надав Зеленському копію плану

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, заявив міністру армії США Дену Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни в Україні. Про це пише Axios.

Новий план передбачає, що Україна може піти на великі поступки, зокрема передати Росії частину територій, які наразі контролює Київ. Незважаючи на це, Зеленський не відкинув план категорично, а погодився на обговорення. Офіс президента повідомив, що він очікує обговорити деталі з президентом Трампом у найближчі дні.

За словами українського чиновника, під час зустрічі в Києві Дрісколл передав Зеленському копію плану. Американський чиновник додав, що Зеленський та Дрісколл "домовилися про жорсткі терміни підписання" плану.

Як формувався план

Делегація Дрісколла спочатку планувала приїхати до Києва для обговорення військових технологій та стратегії. Однак Білий дім попросив його розпочати переговори із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа та держсекретаря Марко Рубіо.

"Запланована зустріч між Зеленським та Віткоффом цього тижня зірвалася після того, як американська сторона заявила, що Зеленський не виявив готовності серйозно займатися цим планом", - йдеться у матеріалі.

Проте український чиновник повідомив Axios, що Зеленський проявив більшу поступливість під час зустрічі з Дрісколлом.

"Рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим", - додав чиновник.

Реакція союзників і структура плану

Адміністрація Трампа намагалася запевнила Україну та її європейських союзників, що план "активний" і враховує позиції обох сторін. Віткофф підкреслив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, що план є рамковим і включає позиції України та Росії. Він також зауважив, що американська сторона готова шукати компроміси щодо неприємних елементів плану.

Проте, як зазначили у виданні, європейські країни не консультувалися на початковому етапі розробки, а Україну залучили лише після переговорів між представниками США та Росії. План містить елементи, які грають на руку Москви, зокрема обмеження чисельності українських збройних сил після війни. Україна вже неодноразово відкидала такі пропозиції.

Заява Зеленського після зустрічі з Дрісколлом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом вони обговорили варіанти досягнення реального миру, етапи роботи, формати діалогу та нові імпульси для дипломатії.

"Наші команди - України та США - працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи", - наголосив глава держави.

Зеленський також поінформував американського міністра про російський удар по Тернополю. Він наголосив, що ракета Х-101, якою вчора влучили у житловий будинок, була виготовлена у 2025 році та містила 175 іноземних компонентів, що досі потрапляють до РФ в обхід санкцій. Президент передав Дрісколлу матеріали з інформацією про виробників деталей, країни їхнього походження та самі компоненти, висловивши сподівання на допомогу США в перекритті схем постачання.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними", - додав він.

Що кажуть у РФ про мирний план

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив наявність спільного з США мирного плану щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що Кремль не має жодної нової інформації.

"Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі, ми не можемо. Будь-яких новацій у даному випадку у нас немає", - сказав Пєсков.

Мирний план США - новини за темою

План США щодо завершення війни, над яким працює адміністрація Дональда Трампа разом із Росією, містить вимоги, які фактично прирівнюються до капітуляції України. За інформацією Financial Times, йдеться про скорочення української армії вдвічі, відмову від частини озброєння та територій Донбасу, а також про надання російській мові та Російській православній церкві особливого статусу.

Європейські країни цей "мирний план" відкинули, наголосивши, що мир не може означати капітуляцію.

Як повідомляв Главред, речниця адміністрації США Керолайн Левітт підтвердила, що протягом останнього місяця США працюють над документом. Cпецпредставник Стів Віткоффіт збирає пропозиції від обох сторін, а Трамп підтримує цю роботу.

Читайте також:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

