Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст

Руслана Заклінська
20 листопада 2025, 22:18оновлено 20 листопада, 22:52
1061
Документ передбачає низку політичних, безпекових та економічних заходів для обох сторін.
США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст
Текст мирного плану Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Мирний план США включає 28 пунктів
  • Росія гарантує ненапад на Україну та Європу
  • Україна скорочує ЗСУ й не вступає у НАТО

США підготували план, який має на меті врегулювання війни в Україні. Він складається із 28 пунктів. Текст мирного плану оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Документ передбачає низку політичних, безпекових та економічних заходів для обох сторін. План підтверджує суверенітет України та передбачає повну угоду про ненапад між Україною, Росією та Європою.

відео дня

Згідно із планом Росія не втручатиметься у справи сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі. США пропонують посередництво у діалозі між Росією та НАТО для забезпечення глобальної безпеки та створення умов для економічного розвитку.

Україна отримає гарантії безпеки, проте чисельність її збройних сил буде обмежена до 600 тисяч осіб. Вона зобов’язується закріпити у конституції відмову від вступу до НАТО, а Альянс погоджується не розміщувати війська на території України. Європейські винищувачі планується розмістити у Польщі.

Гарантії безпеки

США гарантують безпеку Україні, але за певних умов гарантії можуть бути анульовані. Водночас Україна зможе претендувати на членство в ЄС та отримати короткострокові преференції на європейському ринку.

"США отримають компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію. Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нової території та всі інші переваги даної угоди будуть скасовані. Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною", - зазначено у тексті.

Відновлення України і санкції

План передбачає потужний пакет заходів з відновлення України, включно зі створенням Фонду розвитку, інвестиціями у технології, газову інфраструктуру, відновлення міст та житлових районів, видобуток корисних копалин і розвиток інфраструктури. Світовий банк має розробити спеціальний пакет фінансування для прискорення цих процесів.

Росія отримає поступову реінтеграцію у світову економіку, зняття санкцій буде обговорюватися поетапно. США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво у сферах енергетики, інфраструктури та технологій, а Росія буде запрошена повернутися до G8. Заморожені активи Росії частково будуть інвестовані у відновлення України та створення спільних американо-російських проектів.

Ядерний статус і ЗАЕС

У плані передбачено створення робочої групи для контролю виконання угоди, закріплення політики ненападу Росії на Європу та Україну, продовження дії договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, а також відмову України від ядерного статусу. Запорізька атомна електростанція буде працювати під наглядом МАГАТЕ, а енергія ділитиметься порівну між Україною та Росією.

Документ містить заходи для розвитку освіти, толерантності та прав людини, зокрема захист мовних та релігійних меншин. "Нацистська ідеологія" та дискримінаційні заходи мають бути заборонені.

Територіальні питання

Щодо територій план передбачає де-факто визнання Криму, Луганської та Донецької областей за Росією, замороження Херсона та Запоріжжя по лінії зіткнення.

Водночас Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів. За документом, українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною. Міжнароднаспільнота визнає її територією, що належить РФ, але російські сили не повинні входити в цю зону.

"Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей і РФ, і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовим способом. Будь-які гарантії безпеки не будуть застосовуватися в разі порушення цього зобов'язання", - йдеться в тексті.

Гуманітарні питання та виконнання

План також включає економічні та гуманітарні положення, зокрема вільне транспортування зерна Чорним морем та створення гуманітарного комітету для обміну полоненими та повернення цивільних. Також Україна повинна провести вибори через 100 днів.

Всі учасники конфлікту отримають амністію, а виконання угоди контролюватиме Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. За порушення угоди передбачені санкції.

"Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набере чинності негайно після того, як обидві сторони відійдуть до узгоджених точок для початку виконання угоди", - зазначено в останньому пункті плану.

Чому саме зараз з'явився мирний план США - думка експерта

В останні дні помітно активізувалися дипломатичні зусилля США щодо обговорення плану завершення війни Росії проти України. Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що поспіх зумовлений погіршенням ситуації на фронті.

За його словами, Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту. Тому американський лідер прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці. Кочетков підкреслив, що у випадку обвалу фронту Кремль вимагатиме значно більше і переговори доведеться починати знову.

Мирний план США - новини за темою

Нагадаємо, адміністрація Трампа підготувала план завершення війни в Україні, який, за даними Financial Times, фактично прирівнюється до капітуляції України. План передбачає скорочення української армії вдвічі, відмову від частини озброєння та територій Донбасу, а також надання російській мові та РПЦ особливого статусу.

Як повідомсяв Главред, європейські країни відкинули мирний план США. У ЄС наголосили, що мир не може базуватися на капітуляції.

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з міністром армії США Деніелом Дрісколлом і заявив про готовність працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив існування спільного мирного плану США та Росії щодо завершення війни в Україні. За його словами, Кремль не має жодної нової інформації.

Читайте також:

Про персону: Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.

У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради.

У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:35Україна
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:30

Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

15:30

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Реклама
14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

Реклама
12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

Реклама
10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти