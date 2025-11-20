США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст

Документ передбачає низку політичних, безпекових та економічних заходів для обох сторін.

Головне:

Мирний план США включає 28 пунктів

Росія гарантує ненапад на Україну та Європу

Україна скорочує ЗСУ й не вступає у НАТО

США підготували план, який має на меті врегулювання війни в Україні. Він складається із 28 пунктів. Текст мирного плану оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Документ передбачає низку політичних, безпекових та економічних заходів для обох сторін. План підтверджує суверенітет України та передбачає повну угоду про ненапад між Україною, Росією та Європою.

Згідно із планом Росія не втручатиметься у справи сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі. США пропонують посередництво у діалозі між Росією та НАТО для забезпечення глобальної безпеки та створення умов для економічного розвитку.

Україна отримає гарантії безпеки, проте чисельність її збройних сил буде обмежена до 600 тисяч осіб. Вона зобов’язується закріпити у конституції відмову від вступу до НАТО, а Альянс погоджується не розміщувати війська на території України. Європейські винищувачі планується розмістити у Польщі.

Гарантії безпеки

США гарантують безпеку Україні, але за певних умов гарантії можуть бути анульовані. Водночас Україна зможе претендувати на членство в ЄС та отримати короткострокові преференції на європейському ринку.

"США отримають компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію. Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нової території та всі інші переваги даної угоди будуть скасовані. Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною", - зазначено у тексті.

Відновлення України і санкції

План передбачає потужний пакет заходів з відновлення України, включно зі створенням Фонду розвитку, інвестиціями у технології, газову інфраструктуру, відновлення міст та житлових районів, видобуток корисних копалин і розвиток інфраструктури. Світовий банк має розробити спеціальний пакет фінансування для прискорення цих процесів.

Росія отримає поступову реінтеграцію у світову економіку, зняття санкцій буде обговорюватися поетапно. США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво у сферах енергетики, інфраструктури та технологій, а Росія буде запрошена повернутися до G8. Заморожені активи Росії частково будуть інвестовані у відновлення України та створення спільних американо-російських проектів.

Ядерний статус і ЗАЕС

У плані передбачено створення робочої групи для контролю виконання угоди, закріплення політики ненападу Росії на Європу та Україну, продовження дії договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, а також відмову України від ядерного статусу. Запорізька атомна електростанція буде працювати під наглядом МАГАТЕ, а енергія ділитиметься порівну між Україною та Росією.

Документ містить заходи для розвитку освіти, толерантності та прав людини, зокрема захист мовних та релігійних меншин. "Нацистська ідеологія" та дискримінаційні заходи мають бути заборонені.

Територіальні питання

Щодо територій план передбачає де-факто визнання Криму, Луганської та Донецької областей за Росією, замороження Херсона та Запоріжжя по лінії зіткнення.

Водночас Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів. За документом, українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною. Міжнароднаспільнота визнає її територією, що належить РФ, але російські сили не повинні входити в цю зону.

"Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей і РФ, і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовим способом. Будь-які гарантії безпеки не будуть застосовуватися в разі порушення цього зобов'язання", - йдеться в тексті.

Гуманітарні питання та виконнання

План також включає економічні та гуманітарні положення, зокрема вільне транспортування зерна Чорним морем та створення гуманітарного комітету для обміну полоненими та повернення цивільних. Також Україна повинна провести вибори через 100 днів.

Всі учасники конфлікту отримають амністію, а виконання угоди контролюватиме Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. За порушення угоди передбачені санкції.

"Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набере чинності негайно після того, як обидві сторони відійдуть до узгоджених точок для початку виконання угоди", - зазначено в останньому пункті плану.

Чому саме зараз з'явився мирний план США - думка експерта

В останні дні помітно активізувалися дипломатичні зусилля США щодо обговорення плану завершення війни Росії проти України. Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що поспіх зумовлений погіршенням ситуації на фронті.

За його словами, Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту. Тому американський лідер прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці. Кочетков підкреслив, що у випадку обвалу фронту Кремль вимагатиме значно більше і переговори доведеться починати знову.

Нагадаємо, адміністрація Трампа підготувала план завершення війни в Україні, який, за даними Financial Times, фактично прирівнюється до капітуляції України. План передбачає скорочення української армії вдвічі, відмову від частини озброєння та територій Донбасу, а також надання російській мові та РПЦ особливого статусу.

Як повідомсяв Главред, європейські країни відкинули мирний план США. У ЄС наголосили, що мир не може базуватися на капітуляції.

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з міністром армії США Деніелом Дрісколлом і заявив про готовність працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив існування спільного мирного плану США та Росії щодо завершення війни в Україні. За його словами, Кремль не має жодної нової інформації.

