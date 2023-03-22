Елітам РФ відправили чіткий меседж: Полозов пояснив, що означає ордер на арешт Путіна

Російські політичні сили повинні вирішити, чи підуть на дно разом з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Ордер на арешт Путіна - меседж елітам РФ, вважає Микола Полозов / Фото Вікіпедія, скріншот

Після видачі ордера на арешт Володимира Путіна російським політичним силам відправили меседж про те, що з нинішнім президентом країни-окупанта ніхто не буде домовлятися, і його місце в камері Гааги. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

За його словами, тепер президент країни-окупанта РФ не зможе показуватися в тих юрисдикціях, які визнають Міжнародний кримінальний суд і ратифікували Римський статут.

"Тобто це майже 150 країн світу – всі країни Європи, всі країни Латинської та Північної Америки, частина країн Африки та Азії, що істотно обмежує можливості переміщення Путіна світом", - пояснив Полозов.

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Він додав, що в останні роки кремлівський диктатор не особливо прагнув подорожувати, але і зараз його можливості звужені.

"Будемо реалістами - зараз, перебуваючи за "ядерним парканом" і тримаючи під контролем всю Росію, Путін там почуваэться у безпеці. Але той факт, що ордер на арешт був виписаний, змусив його понервувати і спробувати перекрити цей інфопривід поїздкою в окуповані Крим та Маріуполь. Це вказує на те, що ця тема вкрай чутлива для Кремля", - вважає правозахисник.

"І це меседж російським політичним силам про те, що з Путіним ніхто не буде домовлятися, і його місце в камері Гааги. Тому вони повинні зважити всі "за" та "проти" – чи готові вони йти на дно разом з Путіним або ж у них є альтернатива в тому, що вони можуть його видати і спробувати якось передомовитися із Заходом на більш прийнятних умовах", - додав він.

Хто такий Микола Полозов Микола Полозов - російський адвокат. Здобув популярність після роботи з резонансними справами Pussy Riot, Надії Савченко, Олексія Навального.

Також Полозов захищав у суді Сергія Удальцова, Хайсера Джемілєва, Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Що таке Римський статут Римський статут - це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він регулює його роботу, визначає види покарання та функції Асамблеї держав-учасниць. Статут схвалили в 1998 році, документ набув чинності в липні 2002 року. Його підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна лише підписала. США, Росія, Ізраїль та Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і відкликали їх. Статут визначає повноваження суду в Гаазі з розслідування масштабних злочинів: геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або вчинені на її території – підсудними суду в Гаазі. Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році зробити це є одним з її прямих міжнародних зобов'язань. Статут передбачає можливість, що і без ратифікації держава може визнати юрисдикцію Суду у певних справах, подавши про це належну заяву. Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року у справах Майдану і 8 вересня 2015 року – про злочини проти людяності та військових злочинів, скоєних на її території.

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