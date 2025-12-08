Рус
Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

Віталій Кірсанов
8 грудня 2025, 17:58
Серед головних претендентів на нагороди виявилися фільми "Битва за битвою", "Грішники" і "Гамнет".
Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026
Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Акторські номінації
  • Телевізійні номінації

У понеділок, 8 грудня, оголосили список номінантів на 83-ю церемонію "Золотий глобус", яка відбудеться вже 11 січня. Про це пише The New York Times.

Серед головних претендентів на нагороди опинилися фільми "Битва за битвою", "Грішники" і "Гамнет", які очолюють список за кількістю ключових номінацій. У телевізійних категоріях лідерами стали "Поділ", "Білий лотос" і "Пітт".

Найкращий ігровий фільм, драма:

"Франкенштейн";

"Гамнет"

"Це був лише нещасний випадок";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники".

Найкраща комедія або мюзикл:

"Блакитний місяць";

"Бугонія";

"Марті Супрім";

"Ніякого вибору";

"Нова хвиля";

"Битва за битвою".

Найкращий анімаційний фільм:

"Арко";

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Еліо";

"Вбивця демонів";

"Маленька Амелі або характер дощу";

"Зоотрополіс 2".

Касове та кінотеатральне досягнення:

"Аватар: Вогонь і попіл";

"Формула-1";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата";

"Грішники";

"Зброя";

"Wicked: Чародійка. Частина 2";

"Зоотрополіс 2".

Найкращий фільм, неангломовний:

"Це був лише нещасний випадок";

"Ніякого вибору";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Сірат";

"Голос Гінд Раджаб".

Акторські номінації (фільми)

Найкраща актриса, драма:

Джессі Баклі - "Гамнет";

Дженніфер Лоуренс - "Здохни, коханий";

Ренате Реінсве - "Сентиментальна цінність";

Джулія Робертс - "Після полювання";

Тесса Томпсон - "Хедда";

Єва Віктор - "Вибач, дівчинко".

Найкращий актор, драма:

Джоел Еджертон - "Поїзд уві сні";

Оскар Айзек - "Франкенштейн";

Дуейн Джонсон - "Незламний";

Майкл Б. Джордан - "Грішники";

Вагнер Моура - "Таємний агент";

Джеремі Аллен Вайт - "Спрінгстін: Врятуй мене від невідомого".

Найкраща актриса, комедія/мюзикл:

Роуз Бірн - "Я не залізна";

Синтія Еріво - "Wicked: Чародійка. Частина 2";

Кейт Гадсон - "Пісня кохання";

Чейз Інфініті - "Битва за битвою";

Аманда Сейфрід - "Заповіт Енн Лі";

Емма Стоун - "Бугонія".

Найкращий актор, комедія/мюзикл:

Тімоті Шаламе - "Марті Супірм";

Джордж Клуні - "Джей Келлі";

Леонардо Ді Капріо - "Битва за битвою";

Ітан Гоук - "Блакитний місяць";

Лі Бьон Хон - "Ніякого вибору";

Джессі Племонс - "Бугонія".

Найкраща актриса другого плану:

Емілі Блант - "Незламний";

Ель Феннінг - "Сентиментальна цінність";

Аріана Гранде - "Wicked: Чародійка. Частина 2";

Інга Ібсдоттер Ліллеас - "Сентиментальна цінність";

Емі Мадіган - "Зброя";

Теяна Тейлор - "Битва за битвою".

Найкращий актор другого плану:

Бенісіо дель Торо - "Битва за битвою";

Джейкоб Елорді - "Франкенштейн";

Пол Мескаль - "Гамнет";

Шон Пенн - "Битва за битвою";

Адам Сендлер - "Джей Келлі";

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність".

Найкращий режисер:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвою";

Раян Куглер - "Грішники";

Гільєрмо дель Торо - "Франкенштейн";

Джафар Панагі - "Це був усього лише нещасний випадок";

Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність";

Хлоя Чжао - "Гамнет".

Найкращий сценарій:

"Битва за битвою";

"Марті Супрім";

"Грішники";

"Це був усього лише нещасний випадок";

"Сентиментальна цінність"

"Гамнет".

Найкраща музика до фільму:

Александр Деспла - "Франкенштейн";

Людвіг Йоранссон - "Грішники";

Джонні Грінвуд - "Битва за битвою";

Джонні Грінвуд - "Сірат";

Джонні Грінвуд - "Гамнет";

Ганс Циммер - "Формула-1".

Найкраща пісня:

"Dream as One" - "Аватар: Вогонь і попіл";

"Golden" - "Кейпоп-мисливці на демонів";

"I Lied to You" - "Грішники";

"No Place Like Home" - "Wicked: Чародійка. Частина 2";

"The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародійка. Частина 2";

"Train Dreams" - "Поїзд у снах".

Телевізійні номінації

Найкращий серіал, драма:

"Дипломатка";

"Пітт";

"Єдина";

"Поділ";

"Кульгаві коні";

"Білий лотос".

Найкраща комедія/мюзикл (серіал):

"Початкова школа Ебботт";

"Ведмідь";

"Хитрощі";

"Ніхто цього не хоче";

"Вбивства в одній будівлі";

"Студія".

Найкращий міні-серіал або фільм для ТБ:

"Перехідний вік";

"Все її провина";

"Звір у мені";

"Чорне дзеркало";

"Померти заради сексу";

"Дівчина мого сина".

Про кінопремію "Золотий глобус"

"Золотий глобус" - це престижна американська премія, яка відзначає видатні досягнення як у кінематографі, так і на телебаченні. Вона вважається другою за значимістю після "Оскара" і часто є показником його майбутніх лауреатів.

Історія премії "Золотий глобус" бере початок 1944 року, коли багато зірок кіно були присутні на студії Fox, де невелика кількість іноземних журналістів визначали найкращих за 1943 рік. Сприятливий результат проведення першої церемонії зумовив подальший розвиток премії як незалежної альтернативи респектабельній премії Американської кіноакадемії.

83-тя церемонія вручення премії відбудеться 11 січня 2026 року в готелі "Беверлі Гілтон" у Каліфорнії. Ведучою буде комік Ніккі Глейзер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

