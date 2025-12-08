Рус
Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

Віталій Кірсанов
8 грудня 2025, 16:56
Амфори з монетами були дбайливо встановлені в спеціально обладнані ями в підлозі житлової кімнати.
Археологи виявили 1800-річний унікальний скарб
Археологи виявили 1800-річний унікальний скарб / колаж: Главред, фото: Inrap

Коротко:

  • Перший глечик містив близько 38 кілограмів монет
  • Друга амфора важила близько 50 кілограмів
  • Це був своєрідний "домашній банк"

У невеликому французькому селі Сенон археологи зробили відкриття, що проливає світло на фінансові звички людей часів Римської імперії. Під час розкопок стародавнього поселення дослідники Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) знайшли три керамічні глечики. Два з них були заповнені десятками тисяч монет. Про це пише Live Science.

Масштаб скарбу вражає. Перший глечик містив близько 38 кілограмів монет, що, за оцінками нумізматів, відповідає приблизно 23-24 тисячам одиниць.

Друга амфора виявилася ще важчою: разом зі вмістом вона важила близько 50 кілограмів. Однак, за підрахунками експертів, монет у ньому дещо менше - від 18 до 19 тисяч. На жаль, третій глечик виявився порожнім - його вміст забрали ще в давнину, залишивши лише кілька монет на дні.

Загалом знахідка може налічувати понад 40 000 монет, датованих періодом між 280 і 310 роками нашої ери. Серед них є зображення імператорів так званої Галльської імперії, яка деякий час існувала окремо від Риму.

Місце розкопок
Місце розкопок / Фото: Inrap

Зазвичай скарби закопували нашвидкуруч, тікаючи від небезпеки. Але в цьому випадку все виглядає інакше. Амфори були дбайливо встановлені в спеціально обладнані ями в підлозі житлової кімнати. Отвори глечиків перебували на рівні землі, що робило їх легкодоступними.

Вчені вважають, що це був своєрідний "домашній банк" або сейф для довгострокових заощаджень.

"Наявність кількох монет, що застрягли на обідку глечика, чітко вказує на те, що їх клали туди вже після того, як амфору закопали", - йдеться у звіті археологів.

Тобто власники регулярно клали гроші у свої схованки, користуючись ними як скарбничками.

Будинок, де знайшли монети, був багатим - з кам'яними стінами та підігрівом підлоги. Однак історія цього "банку" закінчилася трагічно. На початку IV століття поселення знищила велика пожежа.

Імовірно, саме вогонь змусив мешканців тікати, залишивши свої заощадження, які пролежали під землею майже два тисячоліття, поки їх не виявили сучасні дослідники.

Live Science

Live Science - один із найбільших і найавторитетніших науково-популярних сайтів.

Видання публікує статті про космос, тварин, здоров'я, археологію, поведінку людини, планету Земля та інші галузі. Воно прагне донести наукові новини та інформацію до широкої аудиторії.

Крім новинних статей, Live Science також містить довідковий розділ, посилання на інші вебсайти, а іноді й матеріали, що розвінчують наукові міфи.

золото
