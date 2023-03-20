У Путіна сказилися: погрожують ракетним ударом по Гаазі за видачу ордера на його арешт

Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ракет "Онікс" з російського корабля по Гаазькій будівлі суду.

Дмитро Медведєв / сайт Кремля

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна.

Одноразовий президент РФ пригрозив ракетним ударом по Гаазі. Про це він написав у Telegram.

"Панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Оніксу" з Північного моря з російського корабля по Гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд - лише убога міжнародна організація, а не нНаселення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побоятися. І жаліти ніхто не буде. Так що, громадяни судді, уважно дивіться в небо", — пише кремлівська шавка.

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Через відсутність аргументів путінський неадекват опустився до брудних образ на адресу МКС, а також прийшов до висновку, що РФ її ватажків можна перемогти у двох випадках:

коли сама країна дико ослабла, майже втратила суверенітет і зважилася визнати суд над собою;

коли країна програла війну і капітулювала.

Він також додав, що після ордера на арешт Путіна, "наслідки для міжнародного права будуть жахливі".

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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