"Юридично нікчемний": в РФ в паніці відреагували на ордер на арешт Путіна

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не нестиме зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

У РФ відреагували на ордер на арешт Путіна / колаж фото скріншот з відео

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путін, що розв'язав криваву війну проти України. У " директора РФ "вже відреагували на це і в паніці назвали ордер"нікчемним". Зі своєю такою заявою оскандалилася речниця МЗС Росії Марія Захарова. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань по ньому не несе. З даним органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас "юридично нікчемними", - сказала Захарова.

Варто відзначити, що Захарова дуже довго намагалася знайти заміну слову "ордер".

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У РФ відреагували на ордер на арешт Путіна / скріншот з відео

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

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