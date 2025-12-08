Рус
Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

Марія Николишин
8 грудня 2025, 16:49оновлено 8 грудня, 17:31
8115
Лубінець наголосив, що Росія намагатиметься бити по найчутливішому.
Росія готує провокації в п'ятьох містах: українців попередили про небезпеку
Росія готує провокації в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ворожі спецслужби готують провокації в Україні
  • Вони хочуть розхитати ситуацію всередині країни
  • Провокації можливі під виглядом "мирних протестів" в різних великих містах

Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів". Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсман Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що за наявною інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу - Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві.

відео дня

"РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс", - наголосив омбудсман.

Лубінець додав, що за задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво - особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому - довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України", - підсумував він.

Росія готує екологічну катастрофу в Херсоні

У розслідуванні 24 каналу, яке вдалось провести з посиланням на листування військовослужбовця 98 повітряно-десантної дивізії майора Олексія Яценка, отримане від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія зазначається, що Кремль прагне не лише перетворити Херсон на руїну, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія.

Відомо, що підрозділи російської армії готують подальше посилення атак та воєнних злочинів проти мирного населення Херсона.

Зазначається, що якщо агресора не зупинити, негативні наслідки можуть охопити весь Чорноморський регіон.

Провокації РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко говорив, що через відсутність стратегічних успіхів на фронті російське військово-політичне керівництво готує ряд операцій всередині України для розколу між військовими, цивільними та владою.

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що наразі дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу та завдання значних фінансових витрат.

Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

