УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: реакція України і всі подробиці

17 березня 2023, 17:28
Суд вважав, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.
Путін, Росія
Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна.

Як йдеться в прес-службі МКС, крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

"Володимир Путін імовірно несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ", - йдеться у повідомленні.

відео дня

При цьому Львова-Бєлова також звинувачується в незаконній депортації українських дітей в РФ.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України в РФ на шкоду українським дітям", - йдеться в повідомленні.

Орден на арешт Путіна є секретним

Суд вважав, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

"Проте, враховуючи, що поведінка, що розглядається в даній ситуації, імовірно триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

Реакція України на арешт Путіна

Глава Офісу генпрокурора України Андрій Костін підкреслив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати і передати до суду. А світові лідери будуть тричі думати, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим злочинний і його керівництво і поплічники будуть притягнуті до відповідальності", - цитує Костіна прес-служба Офісу.

"Палата Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок", - зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Єрмак додав, що Україна системно співпрацює з МКС.

"Також працює Координаційна рада України з питань захисту та безпеки дітей, завданням якої є припинення насильницької передачі чи депортації дітей з України до рф та повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права", - сказав він.

Скільки РФ примусово депортувала дітей

"У провадженнях, які розслідуються в Україні зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Справжні цифри можуть бути кратно більшими. 308 дітей наразі вдалося повернути. Це досить важкий процес, але ми працюємо над цим", - зазначив Андрій Єрмак.

Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: реакція України і всі подробиці

Як відреагували у Росії на "арешт Путіна"

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Це рішення для нашої країни не має жодного значення, зокрема, з правової точки зору".

За її словами, РФ не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе.

Де ратифіковано Римський статут

Зеленим на карті відзначено країни, де ратифіковано Римський статут. У цих країнах Путіна відтепер зобов'язані за законом заарештувати у разі приїзду.

Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: реакція України і всі подробиці

Як раніше повідомляли, російський диктатор Володимир Путін віддає криваві накази, тероризуючи мирне населення України. Він сам зізнався у військових злочинах, скоєних проти людства. Справу проти диктатора розглядатиме Гаазький міжнародний трибунал, заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Крім того, незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, що діє під керівництвом ООН, не змогла зібрати доказів геноциду українців після повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми не виявили геноциду на території України", - зазначив голова комісії Ерік Месі, повідомляє The Guardian

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:46

Відомий футболіст української збірної втік на Кіпр і заявив, як жахливо жити в Україні

18:23

На Київщині 7-річний хлопчик ходив з серветкою у тілі, яку там забула лікарка під час операції

18:07

"Юридично нікчемний": в РФ в паніці відреагували на ордер на арешт ПутінаВідео

17:44

Як очистити електрочайник від накипу за лічені хвилини: досвідчені господині поділилися секретомВідео

17:42

"Окупанти у бойовій готовності": РФ почала активно готуватися до оборони в Криму – ГУРВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:28

Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: реакція України і всі подробиціВідео

17:25

Данілов розповів, як будуть видворяти представників Московського Патріархату з ЛавриВідео

17:06

Україну накриє спека: синоптики назвали найтепліші дні в березніВідео

17:00

Навіщо класти чайні пакетики в унітаз: прибере одразу 3 найпоширеніші проблеми

Реклама
16:54

Латвія заборонила в'їзд двом співакам-путіністам і телеведучій КудрявцевійВідео

16:33

"З Путіним потрібно закінчувати швидше": Данілов звинуватив диктатора в планах влаштувати глобальний голодВідео

16:13

"Повноцінної перемоги не буде": депутат Держдуми заявив на росТБ про нездатність РФ перемогти УкраїнуВідео

16:10

Прямо перед весіллям: навіщо нареченим в Індонезії спилюють зубиВідео

16:01

За 2 тижні зцілився від рани в грудях: у РФ видали фейк про нібито підстреленого на Брянщині хлопчикаВідео

15:58

Обговорювали контрнаступ ЗСУ: Зеленський терміново зібрав Ставку через складнощі на фронтіВідео

15:56

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

15:50

Торт за копійки, який в 100 разів смачніше магазинного: рецепт без випічки і зайвої метушні з тістомВідео

15:39

"Путін може не дожити до трибуналу": В'ятрович про те, як закінчить ПутінВідео

15:30

Китайський гороскоп на квітень 2023: Тиграм - довгоочікуване перемир'я, Дракону - абсолютне щастяВідео

15:15

Для чого п'ють сирі яйця: дивовижні властивості популярного продуктуВідео

Реклама
15:00

"Вважають Україну другорядним питанням": існує ризик втрати підтримки українців з боку США – КусаВідео

14:37

Один невірний крок – і річ стане ганчіркою: як правильно прати термобілизну в машинці

14:31

Київ продовжує роботу транспорту і магазинів: що відомо про скорочення комендантської години

14:31

Як посмажити ідеальну картоплю з хрусткою скоринкою: шалені фокуси, які викличуть оплескиВідео

14:13

"Чотири міста опиняться під ударом": астролог назвав терміни нової ракетної атаки РФВідео

14:00

Тест по картинці: швидкий спосіб дізнатися про свої справжні уподобання

13:52

"До" і "після": Мішина гордо продемонструвала свою підтягнуту фігуруВідео

13:47

Контрнаступ ЗСУ розпочнеться між Великоднем та 9-м травня - СвітанВідео

13:46

"Доставить Україні біди": у Кремлі напад сказу через передачу ЗСУ МіГ-29

13:30

"Зробимо тебе королевою": Лобода розповіла, як її вмовляли повернутися в РосіюВідео

13:19

Через інцидент з MQ-9 Reaper США можуть дати Україні далекобійні ракети - КусаВідео

13:07

Візит Сі Цзіньпіна у РФ: у Китаї заговорили про "мир" і "переговори"

13:06

Правда чи міф: чи потрібно їсти суп щодняВідео

13:00

Захищав Україну з 2014 року: на Донбасі обірвалося життя кіборга Сергія КройтораВідео

12:58

В середньому понад 15 тисяч грн: стало відомо, хто в Україні отримує гігантську пенсіюВідео

12:35

"Будуть підводні човни України, літаки": Симоньян запанікувала в прямому ефірі, що РФ знищатьВідео

12:28

Дівчина Остапчука в білизні похвалилася своїми параметрамиВідео

12:17

Як очистити навіть найбезнадійніше брудну духовку: потрібно лише 3 інгредієнти

12:16

Завдяки Польщі та Словаччині ми отримуємо 2 повноцінні ескадрильї МіГ-29Погляд

12:15

Офіцеру ЗСУ світить 12 років в'язниці: суд ухвалив рішення у справі побиття солдата-строковика

Реклама
12:12

Дорофєєва скасувала концерт через раптову хворобуВідео

11:53

Чоловічої уваги вистачає завжди: 3 найпривабливіших жіночих імені

11:51

Гороскоп Таро на квітень 2023: Терезам - цінний подарунок, Стрільцям - задоволення, Скорпіонам - шансВідео

11:33

Армія російських окупантів тимчасово втратила потенціал до атак - британська розвідкаВідео

11:32

Що категорично не можна дарувати: подарунки, яких варто уникнути

11:30

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 УкраїніВідео

11:30

"Це наша земля": Данілов жорстко відповів на питання щодо можливості відходу з Бахмута

11:18

Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експертВідео

11:17

У шкірі і прикрасах: Пугачову помітили на концерті в ІзраїліВідео

11:05

Гороскоп на квітень 2023: Близнюкам - раптові зміни, Терезам - сварки і розбіжностіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти