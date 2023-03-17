Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: реакція України і всі подробиці

Суд вважав, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна.

Як йдеться в прес-службі МКС, крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

"Володимир Путін імовірно несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ", - йдеться у повідомленні.

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При цьому Львова-Бєлова також звинувачується в незаконній депортації українських дітей в РФ.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України в РФ на шкоду українським дітям", - йдеться в повідомленні.

Орден на арешт Путіна є секретним

Суд вважав, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

"Проте, враховуючи, що поведінка, що розглядається в даній ситуації, імовірно триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

Реакція України на арешт Путіна

Глава Офісу генпрокурора України Андрій Костін підкреслив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати і передати до суду. А світові лідери будуть тричі думати, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим злочинний і його керівництво і поплічники будуть притягнуті до відповідальності", - цитує Костіна прес-служба Офісу.

"Палата Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок", - зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Єрмак додав, що Україна системно співпрацює з МКС.

"Також працює Координаційна рада України з питань захисту та безпеки дітей, завданням якої є припинення насильницької передачі чи депортації дітей з України до рф та повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права", - сказав він.

Скільки РФ примусово депортувала дітей

"У провадженнях, які розслідуються в Україні зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Справжні цифри можуть бути кратно більшими. 308 дітей наразі вдалося повернути. Це досить важкий процес, але ми працюємо над цим", - зазначив Андрій Єрмак.

Як відреагували у Росії на "арешт Путіна"

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Це рішення для нашої країни не має жодного значення, зокрема, з правової точки зору".

За її словами, РФ не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе.

Де ратифіковано Римський статут

Зеленим на карті відзначено країни, де ратифіковано Римський статут. У цих країнах Путіна відтепер зобов'язані за законом заарештувати у разі приїзду.

Як раніше повідомляли, російський диктатор Володимир Путін віддає криваві накази, тероризуючи мирне населення України. Він сам зізнався у військових злочинах, скоєних проти людства. Справу проти диктатора розглядатиме Гаазький міжнародний трибунал, заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Крім того, незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, що діє під керівництвом ООН, не змогла зібрати доказів геноциду українців після повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми не виявили геноциду на території України", - зазначив голова комісії Ерік Месі, повідомляє The Guardian

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