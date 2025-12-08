В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

На початку тижня Нацбанк підвищив курс долара, євро та злотого.

Курс валют на 9 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На вівторок, 9 грудня, Національний банк України підвищив курс валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США зріс на одну копійку, порівняно з попереднім показником. Курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 42,07 грн/долар.

Щодо євро гривня також зазнала незначного послаблення. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,02 грн/євро, тобто гривня втратила дві копійки.

На міжбанківському валютному ринку України торги закрилися на рівні 42,15-42,18 грн за долар США та 49,08-49,10 грн за євро.

Курс злотого на 9 грудня

Курс польського злотого на вівторок, 9 грудня, також зріс. НБУ встановив його на рівні 11,59 грн/злотий, що означає подорожчання майже одну копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку тижня долар, євро та злотий подешевшали. На готівковому ринку долар в середньому коштує 41,85 грн, а євро - 48,83 грн.

Також експерт Олексій Плотніков прогнозує, що впродовж тижня курс долара коливатиметься у межах 42,10-42,55 грн/дол., на готівковому ринку - 42,15-42,80 грн/дол. Зниження курсу малоймовірне, а до кінця року можливе поступове зростання до 42,50 грн/дол.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його оцінкою, курс долара коливатиметься в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

