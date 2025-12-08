Рус
В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

Руслана Заклінська
8 грудня 2025, 16:40оновлено 8 грудня, 17:33
1144
Укренерго запровадило аварійні відключення через перевантаження мереж.
В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки
Відключення світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла
  • Погодинні графіки наразі не діють
  • Причина - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

У понеділок, 8 грудня, у кількох регіонах України вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.

У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

відео дня

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомлення.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Укренерго закликає споживачів уважно стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону, оскільки ситуація може швидко змінюватися.

Полтавська та Сумська області

Наразі аварійні відключення запроваджено на Полтавщині та Сумщині. За даними обленерго, через перевантаження мережі у Полтавській та Сумській областях НЕК "Укренерго" дало команду застосувати 3 черги графіків аварійних відключень.

Харківська область

Також аварійні відключення електроенергії запровадили в Харківській області. Енергетики в області працюють над відновленням стабільного живлення.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили у Харківобленерго.

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки
Черги відключень / Інфографіка: Главред

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки погодинних відключень також тимчасово не діють. Аварійні обмеження підтвердив гендиректор YASNO Сергій Коваленко та ДТЕК.

Коли вдасться скасувати відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї зими. За його прогнозом, скасувати їх можуть лише на початку квітня, якщо ситуація в енергосистемі розвиватиметься сприятливо.

Він наголосив, що українцям доведеться звикнути до тривалих відключень щонайменше до середини весни.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Там фіксуються значні руйнування, а російські атаки тривають майже щодня.

Після чергової атаки РФ ситуація в українській енергосистемі складна, але контрольована. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію. Влада працює над тим, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох.

Раніше Зайченко заявляв, що відновлення енергосистеми після нової масованої атаки РФ може зайняти кілька тижнів. Попри збільшення виробництва на АЕС, за його словами, повністю компенсувати втрати потужності поки не вдається.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
