Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

У державному бюджеті на 2026 на академічні та іменні стипендії закладено 6,6 млрд грн.

У студентів зростуть стипендії / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Основне:

З 1 вересня 2026 року всі студентські стипендії в Україні зростуть удвічі

У держбюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на академічні, іменні та галузеві стипендії

Підвищення охоплює всі види виплат

В Україні з 1 вересня 2026 року відбудеться масштабне підвищення студентських стипендій — усі виплати для здобувачів освіти у вишах та коледжах зростуть удвічі. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За даними відомства, у державному бюджеті на 2026 рік на академічні, іменні та галузеві стипендії передбачено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. У Мінфіні наголошують: підвищення охопить абсолютно всі види виплат — від мінімальних академічних до президентських.

"Студенти університетів і коледжів уже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть удвічі більші виплати", — зазначили у міністерстві.

Що зміниться для студентів коледжів

Президентська стипендія зросте з 7 600 грн до 15 200 грн .

до . Стипендія Верховної Ради — з 3 320 грн до 6 640 грн .

до . Мінімальна академічна — з 1 510 грн до 3 020 грн .

до . Підвищена академічна — з 2 197 грн до 4 394 грн .

до . Галузева — з 1 930 грн до 3 860 грн .

до . Підвищена галузева — з 2 809 грн до 5 618 грн.

Фото: Мінфін/Telegram

Підвищення для студентів університетів

Президентська стипендія зросте з 10 000 грн до 20 000 грн .

до . Стипендія Верховної Ради — з 4 400 грн до 8 800 грн .

до . Стипендія Кабміну — з 4 000 грн до 8 000 грн .

до . Мінімальна академічна — з 2 000 грн до 4 000 грн .

до . Підвищена академічна — з 2 910 грн до 5 820 грн .

до . Галузева — з 2 550 грн до 5 100 грн .

до . Підвищена галузева — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Фото: Мінфін/Telegram

Підвищення стане найбільшим за останні роки та, за оцінками уряду, має посилити підтримку студентів і стимулювати їх до академічних успіхів.

Раніше Главред вже повідомляв, що у 2026 році стипендії для студентів можуть підвищити. Також можливі зміни під час вступу до українських ВНЗ.

Крім того, в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Також кількість школярів в Україні досягла найнижчої за останні 30 років цифри. На початок 2024-2025 навчального року в системі освіти України їх налічувалося лише 3,74 мільйона, і тенденція до зменшення кількості дітей та молоді в Україні лише зростатиме.

