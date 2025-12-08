Рус
Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

Дар'я Пшеничник
8 грудня 2025, 17:25
У державному бюджеті на 2026 на академічні та іменні стипендії закладено 6,6 млрд грн.
У студентів зростуть стипендії / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Основне:

  • З 1 вересня 2026 року всі студентські стипендії в Україні зростуть удвічі
  • У держбюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на академічні, іменні та галузеві стипендії
  • Підвищення охоплює всі види виплат

В Україні з 1 вересня 2026 року відбудеться масштабне підвищення студентських стипендій — усі виплати для здобувачів освіти у вишах та коледжах зростуть удвічі. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За даними відомства, у державному бюджеті на 2026 рік на академічні, іменні та галузеві стипендії передбачено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. У Мінфіні наголошують: підвищення охопить абсолютно всі види виплат — від мінімальних академічних до президентських.

"Студенти університетів і коледжів уже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть удвічі більші виплати", — зазначили у міністерстві.

Що зміниться для студентів коледжів

  • Президентська стипендія зросте з 7 600 грн до 15 200 грн.
  • Стипендія Верховної Ради — з 3 320 грн до 6 640 грн.
  • Мінімальна академічна — з 1 510 грн до 3 020 грн.
  • Підвищена академічна — з 2 197 грн до 4 394 грн.
  • Галузева — з 1 930 грн до 3 860 грн.
  • Підвищена галузева — з 2 809 грн до 5 618 грн.
Фото: Мінфін/Telegram

Підвищення для студентів університетів

  • Президентська стипендія зросте з 10 000 грн до 20 000 грн.
  • Стипендія Верховної Ради — з 4 400 грн до 8 800 грн.
  • Стипендія Кабміну — з 4 000 грн до 8 000 грн.
  • Мінімальна академічна — з 2 000 грн до 4 000 грн.
  • Підвищена академічна — з 2 910 грн до 5 820 грн.
  • Галузева — з 2 550 грн до 5 100 грн.
  • Підвищена галузева — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Фото: Мінфін/Telegram

Підвищення стане найбільшим за останні роки та, за оцінками уряду, має посилити підтримку студентів і стимулювати їх до академічних успіхів.

Студенти в Україні - останні новини

Раніше Главред вже повідомляв, що у 2026 році стипендії для студентів можуть підвищити. Також можливі зміни під час вступу до українських ВНЗ.

Крім того, в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Також кількість школярів в Україні досягла найнижчої за останні 30 років цифри. На початок 2024-2025 навчального року в системі освіти України їх налічувалося лише 3,74 мільйона, і тенденція до зменшення кількості дітей та молоді в Україні лише зростатиме.

Про джерело: Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

