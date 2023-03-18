"Йому вже шукають наступника": ордер на арешт Путіна змінив настрої у Кремлі – ГУР

У верхівці влади Росії зростає незадоволення нинішньою ситуацією, у яку потрапила РФ, там усвідомили наближення геополітичної катастрофи путінського режиму.

Ордер на арешт Путіна змінив настрої у Кремлі, заявили в ГУР/ УНІАН, скрін

У Кремлі змінилися настрої після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Там уже почали шукати наступника главі Кремля, але сам Путін участі у цьому пошуку не бере.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Він також звернув увагу, що факт видачі ордера на арешт диктатора РФ навіть оминули у своїх телепрограмах російські пропагандисти, адже вони бояться говорити на цю тему.

"Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали саме Гаагу, тому що сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним "дзвінком". Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС – це навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", – зазначає представник ГУР.

відео дня

Він наголосив, що Путін стає все більш токсичним не лише для зовнішнього світу, а й всередині РФ. У Кремлі зростає незадоволення від тієї ситуації, яка склалася для країни-агресорки Росії зараз. За словами Юсова, в Кремлі все більше усвідомлюють безрадісні перспективи, а саме – наближення геополітичної катастрофи режиму Путіна.

"І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін", – заявив Юсов.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, став ще одним нагадуванням російським елітам, що вони повинні "злити" главу Кремля, якщо не хочуть і самі опинитися у становищі вигнанців.

Вас також може зацікавити: