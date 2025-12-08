Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

Пілот загинув під час бойового завдання на східному напрямку.

Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Підполковник Євгеній Іванов загинув під час бойового завдання

Обставини трагедії з'ясовуються

У понеділок, 8 грудня, опівдні під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот українського літака Су-27. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загинув у бою… Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", – йдеться у повідомленні. відео дня

У Повітряних силах наголосили, що наразі триває з’ясування обставин його загибелі.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", - резюмували в ПС ЗСУ.

Загибель пілотів Повітряних сил ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час виконання бойового завдання 11 вересня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації. Близько 13:30 на Запорізькому напрямку під час бойового вильоту на Су-27 трагічно загинув майор Олександр Боровик, 1995 року народження.

У ніч 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Катастрофа сталася під час заходу літака на посадку після завершення бойового завдання.

Сергій Бондар був заступником командира ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

