"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

Світлана Павелецька зважилася на глибоку відвертість.

https://glavred.net/starnews/kakie-gluposti-byvayut-nevesta-dmitriya-kuleby-podrobno-rasskazala-o-svoey-lyubvi-10722329.html Посилання скопійоване

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Читайте більше:

Що Світлана Павелецька розповіла про кохання в її житті

Як Дмитро Кулеба привітав наречену

Наречена Дмитра Кулеби, українська видавчиня та бізнесвумен Світлана Павелецька, сьогодні святкує 42-річчя. Іменинниця привітала себе з Днем народження елегантною фотосесією в оксамитовій сукні з незвичайним декольте.

Знімки разом зі святковими роздумами Світлана розмістила у своєму блозі в Instagram. Вона вирішила розповісти про важливість і цінність любові в її житті - любові до партнера, любові до себе, любові до близьких, країни, своєї справи.

відео дня

"Я впевнена на тисячу відсотків: у кожної людини є хтось, хто зможе зробити її настільки щасливою, що здаватиметься, ніби живеш всередині книжки про кохання. І якщо зараз у вашому житті тривають випробування - вони минуть. А ви згодом озирнетеся й зрозумієте, що все це було потрібно лише для того, щоб підвести вас до свого безумовного, спокійного щастя. Я точно знаю: людину творять не ситуації й навіть не вчинки. Людина стає тим, ким вона себе бачить. І тим, для чого вона робить свої дії. Будь-яке бажання без дії - це просто повідомлення у Всесвіт. Будь-яке кохання без усвідомлення - лише пристрасть. Будь-яка жертва без потреби - просто дурість. У свої 42 я вже знаю, що таке жертовність, що таке пристрасть, і які дурості бувають. І я щаслива, що встигла зрозуміти це вчасно - щоб встигнути знайти своє", - пише Світлана Павелецька.

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Свою наречену в соціальних мережах привітав Дмитро Кудеба - український дипломат і колишній міністр закордонних справ України. Він опублікував селфі зі Світланою з підписом: "З Днем народження, любов моя".

У коментарях Павелецька зазначила, що цей знімок - перше спільне фото їхньої пари.

Світлана Павелецька фото - наречена Кулеби відзначила День народження / фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українські артисти зазнали нападу на Львівщині. Йдеться про Івано-Франківський національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія".

Також лідер гурту Антитіла Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль. Він похвалив співачку за майстерність, але розкритикував за нещирість.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред