"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

Наречена Дмитра Кулеби, українська видавчиня та бізнесвумен Світлана Павелецька, сьогодні святкує 42-річчя. Іменинниця привітала себе з Днем народження елегантною фотосесією в оксамитовій сукні з незвичайним декольте.
Знімки разом зі святковими роздумами Світлана розмістила у своєму блозі в Instagram. Вона вирішила розповісти про важливість і цінність любові в її житті - любові до партнера, любові до себе, любові до близьких, країни, своєї справи.
"Я впевнена на тисячу відсотків: у кожної людини є хтось, хто зможе зробити її настільки щасливою, що здаватиметься, ніби живеш всередині книжки про кохання. І якщо зараз у вашому житті тривають випробування - вони минуть. А ви згодом озирнетеся й зрозумієте, що все це було потрібно лише для того, щоб підвести вас до свого безумовного, спокійного щастя. Я точно знаю: людину творять не ситуації й навіть не вчинки. Людина стає тим, ким вона себе бачить. І тим, для чого вона робить свої дії. Будь-яке бажання без дії - це просто повідомлення у Всесвіт. Будь-яке кохання без усвідомлення - лише пристрасть. Будь-яка жертва без потреби - просто дурість. У свої 42 я вже знаю, що таке жертовність, що таке пристрасть, і які дурості бувають. І я щаслива, що встигла зрозуміти це вчасно - щоб встигнути знайти своє", - пише Світлана Павелецька.
Свою наречену в соціальних мережах привітав Дмитро Кудеба - український дипломат і колишній міністр закордонних справ України. Він опублікував селфі зі Світланою з підписом: "З Днем народження, любов моя".
У коментарях Павелецька зазначила, що цей знімок - перше спільне фото їхньої пари.
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
