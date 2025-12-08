16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилять

Тривалість відключень світла в Україні різко зросла після останнього російського масованого удару - експерти розповіли, до чого варто готуватись українцям.

https://glavred.net/war/16-chasov-bez-sveta-i-bolshe-dlya-kakih-gorodov-i-regionov-grafiki-otklyucheniy-usilyat-10722341.html Посилання скопійоване

Графіки відключень світла - для яких міст та регіонів графіки відключень посилять та коли графіки відключень можуть скасувати / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як зміняться графіки відключення світла до кінця тижня

Чи варто чекати на збільшення кількості годин без світла

Які міста та регіони будуть найбільше страждати від відключень світла до кінця зими

У ніч із 5 на 6 грудня 2025 року російські окупаційні війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах України — станціях генерації, лініях передачі та розподільчих мережах у щонайменше восьми регіонах.

Внаслідок пошкоджень енергооб’єктів, Укренерго оголосило про посилення графіків відключень. В багатьох регіонах тривалість відключень світла зросла до 3-4 черг (12–16 годин без світла на добу). Однак, експерти наголошують, що ситуація може погіршитись.

відео дня

Главред зібрав головне, що варто знати про графіки відключення світла в Україні та якою буде зима для українців.

Удар по енергетиці 6 грудня

6 грудня Міністерство енергетики України повідомило про масовану ракетно-дронову атаку Росії по енергетичній інфраструктурі, що призвела до знеструмлень у низці регіонів.

Під обстріл потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Скільки не буде світла - Укренерго

Після масованого обстрілу 6 грудня тривалість графіків відключення електроенергії у країні зросла до 12–16 годин. За словами голови правління Укренерго Віталія Зайченка, на відновлення енергосистеми після чергового удару знадобляться тижні.

Росія 6 грудня здійснила вже восьму прицільну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Як пояснив керівник Укренерго Віталій Зайченко, удари пошкодили об’єкти генерації та кілька підстанцій, що ще більше ускладнило ситуацію з електропостачанням.

"Збільшилась кількість черг графіків погодинного відключення по всій енергосистемі України. І традиційно залишається складною ситуація в прифронтових і прикордонних з Росією областях. Там, на жаль, ворог використовує більшу кількість засобів - звичайних FPV-дронів та артилерії... Але енергетики працюють над відновленням енергосистеми", - запевнив Зайченко в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, графіки відключень електроенергії стали більшими, якщо раніше більшість областей мали відключення тривалістю 4–8 годин, то тепер вони зросли до 12–16 годин на добу. Енергетичні бригади постійно працюють над відновленням, однак навантаження на систему залишається критичним, і покращити ситуацію може лише зміна підходу до споживання електрики.

Зайченко також повідомив, що атомні електростанції посилили роботу, але цього поки недостатньо, щоб перекрити втрати потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що ці удари є терористичними, адже створюють ризики для ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Зокрема, Запорізька АЕС тимчасово залишалася без живлення, але лінії 330 кВ і 750 кВ вдалося оперативно відновити, забезпечивши станцію необхідною електрикою.

8 грудня голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що після восьмої масованої атаки РФ на українську енергосистему ситуація залишається важкою, але перебуває під контролем. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, уряд разом із енергетиками працює над тим, щоб кількість черг відключень для всіх категорій споживачів не перевищувала трьох (12 годин відключень на добу).

"Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - сказав Зайченко.

На питання про можливі умови для покращення ситуації та збільшення часу зі світлом, Зайченко відповів, що перспективи є. Він зазначив, що після ремонту пошкоджених ліній передачі та об’єктів генерації "Укренерго" інформуватиме про позитивні зміни, які споживачі зможуть побачити у своїх графіках відключень.

Чи будуть збільшувати графіки відключень – коли годин із світлом стане більше

Графіки відключень світла для населення не мають подовжуватися з настанням холодів, адже разом зі зростанням споживання зростає й обсяг навантаження, який можна відключати. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

"Я б не сказав, що якщо вдарять морози, вимикатимуть світло на довше. Тому що зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні", - запевнив він.

Він також зазначив, що є потенціал для покращення розкладів відключень. За його словами, навіть у морозну пору сонячні дні можуть позитивно впливати на роботу енергосистеми. За сприятливої погоди кількість відключень світла може скорочуватися.

Що таке черги відключень світла / Інфографіка: Главред

В яких областях найгірша ситуація зі світлом

Зайченко додав, що після чергових масованих нічних атак РФ найважча ситуація зберігається у Чернігівській та Донецькій областях. У ніч на неділю, російські війська знову били по енергооб’єктах Полтавщини та Чернігівщини, і саме в Чернігівській області, яка страждає від ударів майже щодня, ситуація одна з найгірших через велику кількість руйнувань.

"Чернігівщина - одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Там ворог б’є по об’єктах енергетики практично щодня", - підкреслив Зайченко.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що цієї ночі сильних ударів зазнала також Донецька область, і наразі саме там ситуація є найважчою: тривають відключення та працюють ремонтні бригади.

У Полтавській області більшість відновлювальних робіт уже виконано, тож графіки вимкнень діють у стандартному для країни режимі. Енергетики й надалі працюють над стабілізацією енергосистеми та усуненням наслідків російських атак.

По чому ціляться росіяни під час масованих ударів

Після останнього російського удару по українській енергосистемі кількість відключень електроенергії зросла, головним чином через зменшення виробництва на атомних електростанціях. Про це повідомив голова Держінспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, пояснивши, що для повернення АЕС до попередніх рівнів потужності потрібен час.

За його словами, 6 грудня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по енергетичній інфраструктурі, унаслідок чого були пошкоджені окремі енергооб’єкти, а атомним станціям довелося знизити генерацію. Найбільших руйнувань зазнали системи передачі та обладнання, що забезпечує перерозподіл електроенергії між регіонами.

Фахівці вже працюють над відновленням роботи АЕС і пошкоджених потужностей, однак у найближчий період це й надалі позначатиметься на графіках відключень.

"Процес повертається до норми, і ми розраховуємо, що найближчим часом атомна енергетика повністю відновить виробництво", — сказав Замулко.

Коли стабілізують графіки відключень світла

До кінця тижня очікується відносно стабільний графік вимкнень електроенергії. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в етері "КИЇВ24".

Він пояснив, що нині справді існують труднощі з обладнанням через те, що певні його запаси ще в дорозі, оскільки знаходяться за межами країни, і оперативно доставити все необхідне неможливо.

Водночас Ігнатьєв наголосив, що відновлення проходитиме швидкими темпами. Разом із тим він зазначив, що на півдні України є енергооб’єкти, які повністю знищені внаслідок російських атак.

"Росіяни били і по гідроенергетиці, і по тепловій генерації. І, на жаль, по тим об’єктам, які передають нам оптичну енергію з європейських країн в Україну", — пояснив він.

Скільки будуть діяти графіки відключень – коли скасують графіки на світло

Обмеження електропостачання можуть зберігатися протягом усієї зими й бути зняті лише на початку квітня. Таку оцінку озвучив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього та голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він наголосив, що українцям варто морально готуватися до тривалих відключень світла упродовж усього холодного періоду, які за найсприятливіших обставин припиняться не раніше початку весни. За його словами, сценарій проходження зими наразі виглядає як середній варіант — без різко позитивних чи вкрай негативних прогнозів.

"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.

Графіки відключень світла для Києва – в яких регіонах ситуація зі світлом взимку буде найгірша

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко, пояснив, що навіть за наявності атомної генерації та імпорту електроенергії, її неможливо передати до східних регіонів, зокрема й до Києва, через мережеві обмеження. Столиця також опинилася в зоні дефіциту.

"Це дефіцитний регіон, на жаль, Київ. Тобто він може себе і Київщина забезпечити всього на 20-25% максимум електричної енергії", - вказав він в ефірі "Київ24".

Він наголосив, що за останні три роки проблему не було вирішено, хоча, наприклад, у Києві та області можна було побудувати близько 600 МВт децентралізованої генерації, що суттєво зменшило б теперішні труднощі.

"Я думаю, що споживачам, в першу чергу, населенню, потрібно орієнтуватися, що впродовж цієї зими, насамперед, я кажу киянам і тим, хто проживає на Сході, на Лівобережжі, середні відключення у нас будуть тривати від 2 до 4 черг, тобто від 8 до 16 годин. До цього треба готуватися, тому що така ситуація", - вказав він.

Омельченко також зауважив, що повністю зупинити масовані російські удари неможливо, адже збити всі ракети й дрони нереально. Інфраструктура має лише частковий захист, і найбільш ефективно його реалізувало "Укренерго".

Щодо генеруючих потужностей, то їхня повноцінна оборона фактично неможлива через масштаби об’єктів. Теплова та гідрогенерація нині зруйновані на 80–90%, тому серйозно розраховувати на них не можна.

"Тому все, на що ми можемо розраховувати, це на атомну генерацію, на імпорт електричної енергії, на збудовану децентралізовану генерацію і все", - резюмує він.

Вам також може бути цікаво:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред