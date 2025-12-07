Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

Ворог готує новий масштабний удар по Україні з використанням ударних безпілотників та ракет різного типу, спрямованих на об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.
За даними моніторингових джерел, у готовності до застосування перебувають близько 340 БпЛА різних моделей та високоточні ракетні системи.
Серед можливих засобів ураження – 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 12 балістичних "Іскандер-М", 5 ракет типу "Кинджал" та 8 "Калібрів". Така комбінація озброєння свідчить про намір завдати удару з максимальною силою та точністю.
Основною потенційною ціллю атаки залишається енергетична інфраструктура України. Аналітики відзначають, що активність ворога зосереджена переважно в районах Києва, а також у містах Лубни, Полтава і Бородянка.
Також моніторингові джерела повідомляють, що існує попередження щодо застосування чотирьох бортів Ту-22м3 впродовж 48 годин.
