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Путіну світить довічний ордер на арешт: у Гаазі зробили гучну заяву

20 березня 2023, 15:02
Володимир Путін залишиться ймовірним злочинцем до тих пір, поки не постане перед судом, пояснив Карім Хан.
Карім Ахмад Хан, Володимир Путін
Карім Хан висловився щодо ордера на арешт Володимира Путіна / скріншот

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну і уповноваженому у справах дітей Марії Львової-Бєлової загрожує ордер на арешт до кінця їхнього життя.

Таку заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан в інтерв'ю BBC Radio 4, коментуючи видачу МКС ордера на арешт за викрадення українських дітей.

"Він залишиться ймовірним злочинцем доти, доки не постане перед судом або не буде переданий суду і не буде виправданий. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться ймовірним злочинцем до кінця свого життя", — сказав Хан.

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Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше:

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