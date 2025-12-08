"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

Коротко:
Український актор і комік Юрій Ткач прокоментував дивовижне схуднення своєї дружини Вікторії. Він розкрив секрет коханої в коментарі для проєкту "Ближче до зірок".
Артист зазначив, що спершу Вікторія підхопила інфекцію під час відпочинку - через хворобу вона серйозно втратила у вазі. Коли Ткач одужала, вона вирішила зберегти і підтримувати результат свого схуднення.
"Вона поїхала на відпочинок і звідти привезла якусь інфекцію. І вона схудла, тому що не можна було їсти, сіла на дієту. У середньому 8 кілограмів вона скинула. І кайфанула від цього. І потім почала просто підтримувати й побачила, як вага просто йде вниз. Вона ще хоче мінус три. Дійшла до якоїсь ваги, і вона не може опуститися нижче. Я кажу: "Не можна ж скинути шкіру". Я люблю дружину у різних форматах, і мені подобається, що вона змінюється", - каже Юрій Ткач.
Про персону: Юрій Ткач
Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.
