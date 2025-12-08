Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

Анна Підгорна
8 грудня 2025, 17:57
109
Вікторія Ткач сильно змінилася за останній час.
Юрій Ткач, Вікторія Ткач
Юрій Ткач дружина - секрет схуднення Вікторії Ткач / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Коротко:

  • Юрій Ткач розповів, як схудла його дружина
  • Комік прокоментував, що думає з цього приводу

Український актор і комік Юрій Ткач прокоментував дивовижне схуднення своєї дружини Вікторії. Він розкрив секрет коханої в коментарі для проєкту "Ближче до зірок".

Артист зазначив, що спершу Вікторія підхопила інфекцію під час відпочинку - через хворобу вона серйозно втратила у вазі. Коли Ткач одужала, вона вирішила зберегти і підтримувати результат свого схуднення.

відео дня

"Вона поїхала на відпочинок і звідти привезла якусь інфекцію. І вона схудла, тому що не можна було їсти, сіла на дієту. У середньому 8 кілограмів вона скинула. І кайфанула від цього. І потім почала просто підтримувати й побачила, як вага просто йде вниз. Вона ще хоче мінус три. Дійшла до якоїсь ваги, і вона не може опуститися нижче. Я кажу: "Не можна ж скинути шкіру". Я люблю дружину у різних форматах, і мені подобається, що вона змінюється", - каже Юрій Ткач.

Юрій Ткач
Юрій Ткач дружина - секрет схуднення Вікторії Ткач / Скриншот YouTube
Вікторія Ткач
Вікторія Ткач до і після схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українські артисти зазнали нападу на Львівщині. Йдеться про Івано-Франківський національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія".

Також лідер гурту Антитіла Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль. Він похвалив співачку за майстерність, але розкритикував за нещирість.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ткач

Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Юрій Ткач новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10Фронт
"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:29Війна
Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

Останні новини

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

19:10

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10

Які результати в окупантів за перший тиждень грудняПогляд

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
18:54

"Я був знерухомлений": Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксуВідео

18:48

"Війна затягнеться": названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

18:29

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

Реклама
18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

Реклама
16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

15:19

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:10

"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

14:55

"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

14:50

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

14:46

"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

Реклама
13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

13:41

Швидше, ніж зробити бутерброд: шикарна закуска на святковий стілВідео

13:29

Існує лише один варіант: як правильно називати "стельку" для взуттяВідео

13:11

Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, чому росіяни атакували Печенізьку греблю

13:09

Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію

12:59

Леся Нікітюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - деталі

12:46

Мета Путіна - не окупація України: Тука дав тривожний прогноз про закінчення війни

12:43

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти