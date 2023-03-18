Якщо Путін не з'явиться в Гаагу, його оголосять у міжнародний розшук - екссуддя МКС

Інтерпол розшукуватиме президента країни-агресора Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Володимир Василенко розкрив деталі процедури арешту Путіна / скріншот

Можливості для арешту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна у Кремлі немає, проте він може бути затриманий за межами РФ. При цьому він втратить дипломатичний імунітет. Про це заявив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко в коментарі виданню Главком.

Після видачі ордера на арешт Путіна Інтерпол почне розшукувати президента Росії. Якщо Путін не з'явиться в суд для дачі свідчень, то його оголосять в міжнародний розшук, і господаря Кремля можуть затримати в будь-якій країні, яка є стороною Римського статуту МКС.

"Інтерпол не може приїхати в Кремль і його заарештувати. Це може статися, якщо він опиниться десь за межами Росії. І якщо інформація про це надійде в Інтерпол, співробітники організації можуть затримати Путіна", — пояснив Василенко.

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Що таке Римський статут Римський статут - це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він регулює його роботу, визначає види покарання та функції Асамблеї держав-учасниць. Статут схвалили в 1998 році, документ набув чинності в липні 2002 року. Його підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна лише підписала. США, Росія, Ізраїль та Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і відкликали їх. Статут визначає повноваження суду в Гаазі з розслідування масштабних злочинів: геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або вчинені на її території – підсудними суду в Гаазі. Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році зробити це є одним з її прямих міжнародних зобов'язань. Статут передбачає можливість, що і без ратифікації держава може визнати юрисдикцію Суду у певних справах, подавши про це належну заяву. Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року у справах Майдану і 8 вересня 2015 року – про злочини проти людяності та військових злочинів, скоєних на її території.

Ордер на арешт Путіна

У жовтні 2022 року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що "усиновила" викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лыше станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних установ, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" в прийомні сім'ї в 16 регіонах РФ.

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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