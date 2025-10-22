"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалих

Усі діти евакуйовані та перебувають в укриттях. У багатьох - гостра реакція на стрес.

https://glavred.net/war/rossiya-nagleet-okkupanty-atakovali-dronom-detskiy-sad-1-pogibshiy-7-postradavshih-10708538.html Посилання скопійоване

Удар по дитячому садочку в Харкові РФ завдала вранці 22 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Окупанти атакували дронами Харків

Під удар потрапив дитячий садок

Відомо про одну жертву, семеро людей постраждали

Після нічної масованої атаки вранці 22 жовтня окупанти завдали удару дроном по дитячому садку в Харкові. Відомо про одного загиблого. Семеро людей постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, усі діти евакуйовані та перебувають в укриттях.

відео дня

За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

"Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари - це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному вирішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - написав Зеленський у Telegram.

Атака РФ на Харків - що відомо

Уранці 22 жовтня в Харкові прогриміли потужні вибухи. За даними моніторингових каналів на місто рухалися близько 7 ворожих безпілотників.

Як повідомив мер Ігор Терехов, сталося влучання в Холодногірському районі. На місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Пізніше мер Харкова додав про ще одне влучання в тому ж районі. Згодом прогримів і третій вибух.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок ворожого удару по дитячому садочку в Харкові постраждали четверо дітей.

Ракетно-дроновий удар по Україні 22 жовтня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Є руйнування, жертви та постраждалі. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.

Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки було зруйновано будинки. Загинули діти.

Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.

Російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

У зв'язку з ракетно-дроновим обстрілом у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення. Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпека.

Через російський обстріл пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. Частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чергова атака РФ на Україну доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред