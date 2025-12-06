Путін ризикує 'нарватися' на гнів Трампа: The Independent розкрило неочікувану причину

Остання заява Путіна може викликати напругу у відносинах із адміністрацією Дональда Трампа.

Який крок Кремля може роздратувати Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Головне:

Індія і Росія зближуються всупереч США

Заяви Путіна в Делі можуть ускладнити відносини

На тлі того, що Сполучені Штати посилюють тиск на Нью-Делі через торгівлю російськими енергоносіями, Москва робить кроки, які ризикують створити додаткові дипломатичні ускладнення саме тоді, коли відносини між сторонами потребують максимальної стабільності. Про це пише The Independent.

Як повідомляє видання, під час візиту до індійської столиці у п’ятницю Володимир Путін озвучив готовність Росії й надалі забезпечувати Індію безперебійними постачаннями пального. Такий сигнал може стати подразником для адміністрації Дональда Трампа, яка домагається скорочення індійських закупівель російської нафти та газу.

Заява пролунала після того, як Путін та Нарендра Моді погодили кілька нових напрямів співпраці. У їхньому спільному комюніке зазначено, що партнерство між країнами зберігає стійкість попри зовнішній тиск, а Делі й надалі налаштований на активний діалог із Москвою, навіть зважаючи на те, що Вашингтон посилює вимоги щодо обмеження російського імпорту.

Американська сторона намагається поступово скоротити залежність Індії від ресурсів РФ і застосовує для цього фінансові інструменти. Йдеться, зокрема, про 25-відсоткове мито на індійські закупівлі російської нафти, яке США аргументують необхідністю збільшити економічний тиск на Кремль, щоб змусити його зупинити агресію проти України.

Попри це, індійська влада поки що не демонструє готовності згортати енергетичне партнерство з Москвою.

У той же час у Кремлі заявляють про нібито конструктивний діалог зі США на теми, пов’язані з мирними переговорами. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що контакти між Москвою та Вашингтоном тривають і сторони навіть фіксують певний поступ. Він наголосив, що РФ готова продовжувати взаємодію з нинішньою командою Трампа, попри зростаюче напруження у сфері енергетики.

Відносини США й РФ та мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 грудня у Москві відбулася зустріч посланника Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, з Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль оголосив, що, окрім основного плану мирного врегулювання від США, їм передали ще чотири додаткові документи.

За даними медіа Politico, Путін затримав початок діалогу, змусивши Віткоффа та Кушнера чекати в Кремлі більш ніж три години. Попри це, помічник Путіна, Юрій Ушаков, оцінив зустріч як "конструктивну", але зазначив, що спільна домовленість щодо України ще не досягнута.

Тим часом, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ці московські переговори не дали жодного результату. За його словами, хоча США прагнуть швидкого завершення бойових дій, а Україна та європейські партнери готові до поступок, Росія навмисно зволікає і не відмовляється від військового шляху.

Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

