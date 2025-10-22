Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

Маріна Фурман
22 жовтня 2025, 10:51
1333
За даними журналістів, загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.
атака на Киев
Росіяни масовано атакувати Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: Київська міська прокуратура

Головне:

  • Ворог бив по Києву ракетами та дронами
  • Внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло подружжя

Уранці 22 жовтня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ворога був Київ. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Про це повідомляють журналісти Telegram-каналу "КС: новини Київ".

За інформацією журналістів, ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку столиці, вибух пролунав на рівні шостого поверху, після чого розпочалася масштабна пожежа.

відео дня

Внаслідок ворожого удару, у Дніпровському районі Києва, у своїй квартирі загинуло подружжя. Чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Один із мешканців будинку розповідає, що подружжя жило у цьому будинку впродовж багатьох років.

"Я чув дуже близький вибух, дим... На жаль, чоловік та дружина пішли з життя. Вони були дуже добрими людьми. Я їх знав добре. Квартира подружжя повністю зайнялася, врятуватися, мабуть, було неможливо", - розповів мешканець багатоповерхівки у Дніпровському районі.

Дивіться відео, у якому мешканець пошкодженого будинку розповідає про російську атаку на столицю:

'Врятуватися було неможливо': внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

Оновлені наслідки ворожої атаки на столицю

Речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що ударів зазнали щонайменше 10 житлових будинків у різних районах столиці.

Зокрема, постраждали Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський райони. Всі пожежі ліквідовані, окрім однієї у Дніпровському.

"Постраждали сьогодні рятувальники, працювали виключно на житловій та цивільній інфраструктурі. Виключно. І ще раз наголошую, що кожен обстріл — це просто терористичний акт мирного міста, жителів, які просто відпочивали у себе в домівках", - розповів Петров.

Речник зазначив, що деякі постраждалі могли самі звернутися по медичну допомогу, тож кількість травмованих ще уточнюється.

  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, МВС
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, МВС
  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, МВС

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів по Україні. Агресор укотре атакував енергетичні об'єкти та забрав життя шістьох людей, серед яких двоє дітей.

Цієї ночі РФ також вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла.

Читайте також:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:18Синоптик
РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:15Україна
Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Провернув аферу століття: як одесит "розвів" на астрономічну суму Лувр

Провернув аферу століття: як одесит "розвів" на астрономічну суму Лувр

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Останні новини

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

Реклама
11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

Реклама
10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

09:12

РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинокФото

09:04

"Виявилася невірна Галкіну": російський шоумен чекає Аллу Пугачову в РФ

08:56

П'ять знаків зодіаку, які не вміють брехати: для них правда - священна

08:50

В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

08:38

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

08:35

РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є "прильоти" в районі МиргородаФото

08:22

Трамп знайшов слабке місце ПутінаПогляд

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

РФ повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні США - Reuters

08:08

Чи поїде Трамп на зустріч із Путіним: президент США зробив заяву

07:19

Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світлаФото

06:46

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицюФото

06:10

Чого чекати від нової зустрічі Трампа і ПутінаПогляд

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках шеф-кухаря на кухні за 19 сек

05:00

Справжні везунчики: чотири знаки зодіаку сьогодні йтимуть в ногу з фортуною

04:45

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умовиВідео

04:36

Чому не можна прибирати у свято 22 жовтня: суворі прикмети цього дня

04:14

Принц Вільям готовий "оголосити війну" Гаррі та Меган - що сталось

03:53

Свічка горітиме довго: трюк з картоплею, який врятує під час відключень світла

03:36

Вітамін С на підвіконні: як виростити апельсинове дерево у себе вдомаВідео

02:43

Три знаки зодіаку можуть витягнути "золотий квиток" до кінця жовтня: хто у списку

01:30

Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

01:21

Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти