'Врятуватися було неможливо': внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

За даними журналістів, загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Головне:

Ворог бив по Києву ракетами та дронами

Внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло подружжя

Уранці 22 жовтня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ворога був Київ. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Про це повідомляють журналісти Telegram-каналу "КС: новини Київ".

За інформацією журналістів, ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку столиці, вибух пролунав на рівні шостого поверху, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Внаслідок ворожого удару, у Дніпровському районі Києва, у своїй квартирі загинуло подружжя. Чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Один із мешканців будинку розповідає, що подружжя жило у цьому будинку впродовж багатьох років.

"Я чув дуже близький вибух, дим... На жаль, чоловік та дружина пішли з життя. Вони були дуже добрими людьми. Я їх знав добре. Квартира подружжя повністю зайнялася, врятуватися, мабуть, було неможливо", - розповів мешканець багатоповерхівки у Дніпровському районі.

Оновлені наслідки ворожої атаки на столицю

Речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що ударів зазнали щонайменше 10 житлових будинків у різних районах столиці.

Зокрема, постраждали Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський райони. Всі пожежі ліквідовані, окрім однієї у Дніпровському.

"Постраждали сьогодні рятувальники, працювали виключно на житловій та цивільній інфраструктурі. Виключно. І ще раз наголошую, що кожен обстріл — це просто терористичний акт мирного міста, жителів, які просто відпочивали у себе в домівках", - розповів Петров.

Речник зазначив, що деякі постраждалі могли самі звернутися по медичну допомогу, тож кількість травмованих ще уточнюється.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів по Україні. Агресор укотре атакував енергетичні об'єкти та забрав життя шістьох людей, серед яких двоє дітей.

Цієї ночі РФ також вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла.

