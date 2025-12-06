Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

Сили оборони завдали удару по інфраструктурі, що виробляє пальне для російської авіації та танків.

Рязанський НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ

Завдано удару по Алчевському металургійному комбінату

На об’єкті - влучання та пожежа

У ніч на 6 грудня 2025 року Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах на території РФ та в тимчасово окупованій частині Луганської області. Уражено Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські сили завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, що розташований у Рязанській області Росії. За офіційною інформацією, було зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Завод має проєктну річну потужність 17,1 мільйона тонн сирої нафти та займається виробництвом пального для авіації, автотранспорту і військової техніки. Ступінь пошкоджень ураженої установки наразі встановлюється.

"Рязанський НПЗ ... входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Удар по Алчевському заводу

Крім того, Сили оборони завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. За даними Генштабу, підприємство виготовляє корпуси для снарядів на замовлення Міністерства оборони Росії.

"Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються", - розповіли у Генштабі.

Українські військові підкреслили, що такі удари є частиною системної стратегії зі зниження військово-промислового потенціалу РФ, логістики постачання пального та боєприпасів, а також ослаблення можливостей агресора продовжувати війну.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 28 листопада завдали удару по району поблизу мису Чауда в окупованому Криму, де росіяни розміщували та запускали ударні БПЛА. За даними ССО, об’єкт регулярно використовувався для атак по українській цивільній інфраструктурі.

Також 29 листопада дрони підрозділів Департаменту активних дій ГУР уразили російські елементи ППО на Донбасі. Знищено пускову установку С-300В та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

Як повідомляв Главред, 4 грудня на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив російський винищувач МіГ-29. Також цієї ночі був уражений аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" біля Сімферополя.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

