Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

Руслана Заклінська
6 грудня 2025, 16:49
Сили оборони завдали удару по інфраструктурі, що виробляє пальне для російської авіації та танків.
Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку
Рязанський НПЗ

Головне:

  • Сили оборони уразили Рязанський НПЗ
  • Завдано удару по Алчевському металургійному комбінату
  • На об’єкті - влучання та пожежа

У ніч на 6 грудня 2025 року Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах на території РФ та в тимчасово окупованій частині Луганської області. Уражено Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські сили завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, що розташований у Рязанській області Росії. За офіційною інформацією, було зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Завод має проєктну річну потужність 17,1 мільйона тонн сирої нафти та займається виробництвом пального для авіації, автотранспорту і військової техніки. Ступінь пошкоджень ураженої установки наразі встановлюється.

"Рязанський НПЗ ... входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Удар по Алчевському заводу

Крім того, Сили оборони завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. За даними Генштабу, підприємство виготовляє корпуси для снарядів на замовлення Міністерства оборони Росії.

"Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються", - розповіли у Генштабі.

Українські військові підкреслили, що такі удари є частиною системної стратегії зі зниження військово-промислового потенціалу РФ, логістики постачання пального та боєприпасів, а також ослаблення можливостей агресора продовжувати війну.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

