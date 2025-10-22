Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимку

Тепла зима - єдиний шанс уникнути жорстких відключень. Але цей сценарій малоймовірний.

Якщо удари РФ продовжаться, світло взимку може бути лише 12 годин на день / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

На енергосистему України чекає важка зима

Можливі два варіанти: нейтральний та песимістичний

Реальна ситуація залежатиме від погоди та інтенсивності російських ударів

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні взимку, якщо росіяни продовжать атаки.

За його словами, точно спрогнозувати ситуацію неможливо. Але, загалом, може реалізуватися один із двох сценаріїв.

"Оптимістичного сценарію я не бачу - є лише нейтральний і песимістичний. Нейтральний сценарій - це тепла зима. Але в неї особисто я не вірю. Я не вірив ні в першу теплу зиму, ні в другу, ні в третю", - сказав Корольчук в інтерв'ю Главреду.

За його словами, коли закінчилася третя тепла зима, у людей помилково виникла думка, що все відремонтували, все захистили, протиповітряна оборона працює.

"Але виявилося, що і тепла погода зіграла свою роль, і відсутність масованих обстрілів. А вже навесні 2025 року Росія фактично змінила напрямок ударів і стала робити акцент на газовій сфері. Тому нейтральний сценарій, на мій погляд, - це, в кращому разі, режим 50/50: 12 годин світло є, 12 - немає", - зазначив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Ракетно-дроновий удар по Україні 22 жовтня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Є руйнування, жертви та постраждалі. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.

Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки було зруйновано будинки. Загинули діти.

Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.

Російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

У зв'язку з ракетно-дроновим обстрілом у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення. Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпека.

Через російський обстріл пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. Частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чергова атака РФ на Україну доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

