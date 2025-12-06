Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

Чотири знаки зодіаку мають усі шанси вступити в яскраві та значущі стосунки до кінця року.

Святковий сезон завжди наповнений магією, і провести його поруч із коханою людиною хочеться особливо сильно. Чотири знаки зодіаку мають усі шанси вступити в яскраві та значущі стосунки в цей період. Планети формують рідкісні поєднання, посилюючи почуття, тяжіння і готовність до близькості. Про це пише Главред із посиланням на журнал Parade.

Рак

Раки, вам на шляху трапляється людина, з якою можливі серйозні стосунки. Посилення енергії Козерога у вашому сьомому домі партнерства створює ідеальні умови для зустрічі долі. При цьому вплив Риб у дев'ятому домі підказує, що для цього, можливо, доведеться трохи вийти зі звичних рамок. Це може бути поїздка на свята або якийсь спонтанний захід наприкінці грудня, який краще не пропускати. Проявіть ініціативу, довіртеся моменту і зробіть крок уперед. Сміливість у коханні дасть результат.

Діва

Діви, святковий настрій обіцяє вам щось набагато приємніше, ніж просто атмосферу зимових вогнів. Романтика і пристрасть посилюються завдяки директному Нептуну в сьомому домі стосунків і потужному припливу енергії Козерога в п'ятий дім задоволень. Цілком можливо, ви зіткнетеся із симпатією з рідного міста або людиною, яку давно знали. Не аналізуйте занадто багато: зараз важливо насолоджуватися тим, що дає момент. За вдалого збігу обставин ви зустрінете Новий рік уже в парі.

Лев

Леви, перед вами відкривається широкий вибір романтичних можливостей. Енергія Стрільця в п'ятому домі робить вас особливо привабливими й активними в коханні. Так, це чудовий час для легких зустрічей і флірту, але всередині вас може зріти бажання чогось серйознішого, адже Плутон завершує тривалу трансформацію вашого сьомого дому зобов'язань. Не варто поспішати. Будьте відкриті новим знайомствам, але не тисніть на себе. Нехай спілкування приносить задоволення і дає змогу побачити, хто насправді вам підходить.

Близнюки

Близнюки, ваш святковий роман може початися зовсім несподівано. Енергія Стрільця підсилює ваш сьомий дім партнерства, а вплив Козерога робить глибшою сферу близькості. Навіть якщо ви не планували знайомитися, потрібна людина з'явиться сама. Це може бути зустріч у метушні останніх справ перед святами або випадкове знайомство дорогою додому до близьких. Ви можете відразу відчути сильне тяжіння. Постарайтеся не боятися емоцій і не ставити собі палиці в колеса. Дозвольте зв'язку розвиватися і візьміть курс на продовження цієї історії в новому році.

