Відключень буде більше: через атаку РФ в Україні фіксують перебої зі світлом

Анна Косик
6 грудня 2025, 10:13
Росіяни цієї ночі цілилися по важливих енергооб'єктах України.
Під час нічної атаки РФ постраждали енергооб'єкти України / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Що повідомили у Міненерго:

  • Росія атакувала енергетику України
  • Внаслідок атаки зафіксовано знеструмлення в декількох областях
  • У всіх регіонах України протягом доби будуть діяти графіки відключень

У ніч на 6 грудня країна-агресорка Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Внаслідок атаки постраждали Київська, Чернігівська, Львівська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Харківська області, повідомили у Міненерго.

Що відомо про наслідки російського обстрілу

Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - додали в Міненерго.

Що повідомили в ДТЕК про наслідки атаки

У ДТЕК заявили, що Росія знову атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України, внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

"Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів", - йдеться у повідомленні.

Навіщо Росія цілилася по енергооб'єктах України

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що російські атаки цієї ночі знову були направлені на енергетичну інфраструктуру, бо країна-агресорка продовжує свою стратегію, свідомо затягуючи мирний процес.

Атака на Україну 6 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько опівночі 6 грудня моніторинговими каналами було підтверджено виліт 2х бортів Ту-95МС, попереднім курсом на пускові рубежі, також 1 борт у районі Вологодської області.

Вже станом на 1:44 стало відомо, що окупанти завдавали ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру. Крім того, ворог задіяв десятки шахедів в напрямку кількох областей.

Пізніше повідомлялося, що на Київщині загалом троє постраждалих внаслідок атаки: двоє у Вишгородському районі та один у Фастові. У Фастові також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, зокрема, попередньо, постраждав залізничний вокзал.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Міненерго новини України відключення світла атака дронів Масштабна ракетна атака на енергетику
Відключень буде більше: через атаку РФ в Україні фіксують перебої зі світлом

