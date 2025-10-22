Рус
"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

Маріна Фурман
22 жовтня 2025, 11:16оновлено 22 жовтня, 11:47
1165
На місто продовжують летіти ворожі дрони.
атака дронов
Росіяни атакують Харків ударними дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основне:

  • Харків під атакою російських дронів
  • Є інформація про влучання та постраждалих

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати Україну. Вранці 22 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Після нічних ударів по Україні Росія продовжила атаку. Так, близько 10:52 у Харкові прогримів вибух.

відео дня

За даними моніторингових каналів на місто рухались близько 7 ворожих безпілотників.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив вибухи та написав, що сталось влучання у Холодногірському районі.

"Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", – написав він.

Пізніше мер Харкова додав про ще одне влучання в тому ж районі. Згодом пролунав і третій вибух.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, над містом ще фіксуються ворожі дрони

Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Холодногірському району є постраждалі.

Водночас, за інформацією Терехова, серед постраждалих можуть бути маленькі діти.

"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа", - написав Терехов.

UPD: Станом на 11:18 усі діти евакуйовані з дитячого садочка, пожежа триває.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок ворожого удару по дитячому садку у Харкові постраждали четверо дітей.

UPD: За даними мера Харкова, одна дитина перебуває без свідомості у реанімації.

"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені", - написав Терехов.

'Є поранені діти': Росія вдарила по дитячому садку в Харкові
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.

Пізніше зʼясувалося, що внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.

Цієї ночі РФ також вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова Терехов новини України Олег Синегубов атака дронів
