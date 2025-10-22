'Є поранені діти': Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

Основне:
- Харків під атакою російських дронів
- Є інформація про влучання та постраждалих
Країна-агресор Росія продовжує тероризувати Україну. Вранці 22 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Після нічних ударів по Україні Росія продовжила атаку. Так, близько 10:52 у Харкові прогримів вибух.
За даними моніторингових каналів на місто рухались близько 7 ворожих безпілотників.
Міський голова Ігор Терехов підтвердив вибухи та написав, що сталось влучання у Холодногірському районі.
"Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", – написав він.
Пізніше мер Харкова додав про ще одне влучання в тому ж районі. Згодом пролунав і третій вибух.
За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, над містом ще фіксуються ворожі дрони
Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Холодногірському району є постраждалі.
Водночас, за інформацією Терехова, серед постраждалих можуть бути маленькі діти.
"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа", - написав Терехов.
UPD: Станом на 11:18 усі діти евакуйовані з дитячого садочка, пожежа триває.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок ворожого удару по дитячому садку у Харкові постраждали четверо дітей.
UPD: За даними мера Харкова, одна дитина перебуває без свідомості у реанімації.
"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені", - написав Терехов.
Удари Росії по Україні - останні новини
Як писав Главред, уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.
Пізніше зʼясувалося, що внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловіку було 69 років, а дружині - 67.
Цієї ночі РФ також вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
