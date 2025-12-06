Третя повітряна тривога за ніч: Росія атакує Україну хвилями ракет і дронів

Зафіксовано масовий запуск дронів-камікадзе, і не тільки, з півночі, сходу та півдня.

https://glavred.net/ukraine/tretya-vozdushnaya-trevoga-za-noch-rossiya-atakuet-ukrainu-volnami-raket-i-dronov-10721762.html Посилання скопійоване

Україну атакують ракети та дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53-а окрема механізована бригада

Коротко:

РФ випустила "Кинджали", балістичні ракети та рої дронів

Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Львівщина - під прицілом

У ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: вже втретє за кілька годин по всій країні пролунала сирена. Цього разу причиною стали крилаті ракети, які російські війська спрямували в бік українських областей. Як інформують Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси, приблизно о 06:30 ранку було зафіксовано вхід ракет у повітряний простір держави.

За їхніми даними, боєприпаси рухаються в напрямку Сумської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Тривогу оголосили майже всюди, окрім Закарпаття.

відео дня

Ця атака стала вже третьою масштабною за ніч. Спершу Росія масово запустила дрони-камікадзе з різних напрямків: із півночі, сходу та тимчасово окупованого півдня.

Близько 01:20 по Україні оголосили ракетну небезпеку, пролунали пуски "Кинджалів", а слідом за ними стартували й інші балістичні ракети. Вибухи було чути у Києві, столичній області, Дніпрі, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Після короткої паузи агресор здійснив ще один залп "Кинджалів".

Ракета "Кинджал"/ Інфографіка: Главред

Наслідки російської атаки

У Криворізькому районі під вогонь потрапили об’єкти інфраструктури Зеленодольської громади. Як повідомив Олександр Вілкул, унаслідок удару виникла пожежа, проте обійшлося без загиблих.

У Нікопольському районі ситуація була значно напруженішою: ворог відкривав вогонь із важкої артилерії та застосовував FPV-дрони. Постраждали Нікополь, а також Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Поранень зазнав 11-річний хлопець. Пошкоджено три будинки, низку господарських споруд і лінії електропередач.

Попри інтенсивні удари, сили ППО збили протягом ночі 40 ворожих безпілотників. У Кривому Розі всі служби працюють у штатному режимі: транспорт, медичні установи та комунальні підприємства продовжують функціонувати.

Наслідки атаки по Україні, станом на 8:00:

На Київщині загалом троє постраждалих: двоє у Вишгородському районі та один у Фастові. У Фастові також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, зокрема, попередньо, постраждав залізничний вокзал.

загалом троє постраждалих: двоє у Вишгородському районі та один у Фастові. У Фастові також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, зокрема, попередньо, постраждав залізничний вокзал. Дніпро та Дніпропетровська область зазнали ударів БПЛА, що спричинило пожежі. У місті Нікополь постраждав 11-річний хлопчик.

зазнали ударів БПЛА, що спричинило пожежі. У місті Нікополь постраждав 11-річний хлопчик. У Львівській області після ракетного удару повідомляється про перебої з електропостачанням.

після ракетного удару повідомляється про перебої з електропостачанням. У Луцьку після атаки безпілотників виникло сильне задимлення. У частині міста також спостерігаються проблеми зі світлом.

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Через влучання у залізничну інфраструктуру Фастова "Укрзалізниця" тимчасово коригує рух деяких приміських поїздів. За повідомленням компанії, цього дня не курсуватимуть низка рейсів, зокрема:

№6851, №6853 та №6854, №6856 (Чернігів – Славутич та у зворотному напрямку)

№6002 (Фастів-1 – Київ-Пасажирський)

№6491 (Фастів-1 – Житомир)

№7034, №7037 (Житомир – Київ-Пасажирський та назад)

№7030, №7042 (Фастів-1 – Київ-Пасажирський)

№6540 (Фастів-1 – Святошин)

Окремі маршрути тимчасово змінені. Наприклад, регіональний поїзд №892 курсуватиме як Боярка – Славутич замість напрямку Фастів – Славутич.

Також частину приміських рейсів перенаправили на станції Мотовилівка, Фастів-2 або Кожанка, згідно зі скоригованим графіком.

Атаки на Україну РФ - останні новини

Як писав Главред, уночі, 6 грудня, відбулася повітряна атака на українські міста. Російські війська підняли в небо винищувач МіГ-31К, який здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал". Близько 1:44 ночі, окупанти завдавали ударів "Кинджалами" та іншими балістичними ракетами по столиці, Києву, а також по місту Дніпро. Додатково до ракет, ворог також використав велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед".

Що цікаво, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 листопада попередив про ймовірну підготовку Росії до нового масштабного та комбінованого удару по території України, який може відбутися найближчим часом.

Він закликав громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати інші повідомлення про загрози.

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних силах та інших складових Сил оборони й безпеки України виконуються. Будемо реагувати", – наголосив Президент.

У ніч на 25 листопада на всій території України оголошували повітряну тривогу через чергову російську атаку. В Києві фіксували вибухи, що підтвердили представники влади.

Зранку рятувальники повідомили про наслідки нічного обстрілу Києва. Одна людина загинула, семеро людей зазнали поранень, було врятовано 18 осіб, з яких троє - діти, на місцях влучань продовжувалися рятувальні роботи.

Київську область також було атаковано ракетами та дронами. Від комбінованого удару постраждали мирні населені пункти. Зокрема, у Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.

На Київщині також зафіксовано одного загиблого. Серед постраждалих у Білій Церкві є 14-річна дівчинка.

Більше важливих новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред