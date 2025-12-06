Рус
Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

Олена Кюпелі
6 грудня 2025, 14:10
Десятиліття роботи Тагави в кіно і на телебаченні по-справжньому стартували 1987 року.
Помер Кері-Гіроюкі Тагава, актор родом із Токіо, відомий за ролями у фільмі "Смертельна битва" та серіалі "Людина у високому замку". Йому було 75 років.

Як повідомляє CNN, Тагава помер в оточенні сім'ї в Санта-Барбарі від ускладнень, викликаних інсультом, повідомила в четвер його менеджер Марджі Вайнер.

"Кері був рідкісною душею: щедрим, вдумливим і нескінченно відданим своїй справі", - написала вона в електронному листі. "Його втрата невимірна. Моє серце з його сім'єю, друзями та всіма, хто його любив", - каже вона.

Помер зірка бойовиків / Фото wallofcelebrities.com

Десятиліття роботи Тагави в кіно і на телебаченні по-справжньому стартували 1987 року, коли він знявся в оскароносному фільмі Бернардо Бертолуччі "Останній імператор". Відтоді він знявся в таких фільмах, як "Перл-Гарбор", "Планета мавп" і "Ліцензія на вбивство".

Тагава виріс переважно на півдні США, тоді як його батько, який народився на Гаваях, служив на материкових армійських базах США. Деякий час він жив у Гонолулу і на гавайському острові Кауаї.

Батько Тагави познайомився з матір'ю під час служби в Японії, розповів Тагава журналу Honolulu Magazine 2004 року. Батьки назвали його на честь Кері Гранта, а брата - на честь Грегорі Пека, сказав він.

Його мати, Аяко, була театральною актрисою в Японії, як повідомляла щотижнева газета Гонолулу Midweek. Тагава сказав, що вона просила його не займатися акторством, тому що для азіатів було мало хороших ролей.

Зрештою, він почав акторську кар'єру в 36 років, попрацювавши фермером, який вирощує селеру, водієм лімузина, водієм вантажівки з піцою і фотожурналістом, сказав він.

Про персону: Кері Хіроюкі Тагава

Кері Хіроюкі Тагава - російсько-американський актор японського походження. Найвідоміший своєю роллю чаклуна Шан Цзуна в різних творах франшизи Mortal Kombat: він уперше зіграв цього персонажа в екранізації 1995 року, а потім повторив цю роль 2013 року в телесеріалі Mortal Kombat: Legacy та 2019 року у відеогрі Mortal Kombat 11.

У 2013 році виконав роль сьогуна Токугави Цунайосі у фільмі "47 ронінів", у 2015 році зіграв головну роль у фільмі "Ієрей-сан. Сповідь самурая".

23:26

Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

22:53

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

22:36

Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії - Bloomberg

