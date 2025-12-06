Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

Десятиліття роботи Тагави в кіно і на телебаченні по-справжньому стартували 1987 року.

https://glavred.net/stars/umer-populyarnyy-gollivudskiy-akter-zvezda-mortal-kombat-10721837.html Посилання скопійоване

Помер зірка фільму "Мортал Комбат" / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Від чого помер Кері-Хіроюкі Тагава

Чим він прославився

Помер Кері-Гіроюкі Тагава, актор родом із Токіо, відомий за ролями у фільмі "Смертельна битва" та серіалі "Людина у високому замку". Йому було 75 років.

Як повідомляє CNN, Тагава помер в оточенні сім'ї в Санта-Барбарі від ускладнень, викликаних інсультом, повідомила в четвер його менеджер Марджі Вайнер.

відео дня

"Кері був рідкісною душею: щедрим, вдумливим і нескінченно відданим своїй справі", - написала вона в електронному листі. "Його втрата невимірна. Моє серце з його сім'єю, друзями та всіма, хто його любив", - каже вона.

Помер зірка бойовиків / Фото wallofcelebrities.com

Десятиліття роботи Тагави в кіно і на телебаченні по-справжньому стартували 1987 року, коли він знявся в оскароносному фільмі Бернардо Бертолуччі "Останній імператор". Відтоді він знявся в таких фільмах, як "Перл-Гарбор", "Планета мавп" і "Ліцензія на вбивство".

Тагава виріс переважно на півдні США, тоді як його батько, який народився на Гаваях, служив на материкових армійських базах США. Деякий час він жив у Гонолулу і на гавайському острові Кауаї.

Батько Тагави познайомився з матір'ю під час служби в Японії, розповів Тагава журналу Honolulu Magazine 2004 року. Батьки назвали його на честь Кері Гранта, а брата - на честь Грегорі Пека, сказав він.

Його мати, Аяко, була театральною актрисою в Японії, як повідомляла щотижнева газета Гонолулу Midweek. Тагава сказав, що вона просила його не займатися акторством, тому що для азіатів було мало хороших ролей.

Зрештою, він почав акторську кар'єру в 36 років, попрацювавши фермером, який вирощує селеру, водієм лімузина, водієм вантажівки з піцою і фотожурналістом, сказав він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо про те, що співачка Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок в Instagram після гучного оголошення про розлучення. Тарас і Олена Тополя прийняли рішення розлучитися після 12 років шлюбу.

Раніше Главред повідомляв, що Яна Соломко зганьбилася на сторінці у своїй соціальній мережі. Так, запроданка опублікувала фото дочки, а також показала новорічні декорації свого будинку.

Про персону: Кері Хіроюкі Тагава Кері Хіроюкі Тагава - російсько-американський актор японського походження. Найвідоміший своєю роллю чаклуна Шан Цзуна в різних творах франшизи Mortal Kombat: він уперше зіграв цього персонажа в екранізації 1995 року, а потім повторив цю роль 2013 року в телесеріалі Mortal Kombat: Legacy та 2019 року у відеогрі Mortal Kombat 11. У 2013 році виконав роль сьогуна Токугави Цунайосі у фільмі "47 ронінів", у 2015 році зіграв головну роль у фільмі "Ієрей-сан. Сповідь самурая".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред