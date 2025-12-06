Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

Христина Трохимчук
6 грудня 2025, 12:36
36
Діана Зотова вийшла на зв'язок щоб розповісти секрети закулісся "Холостяка".
Діана Зотова
Діана Зотова захистила учасниць "Холостяка" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діана Зотова

Ви дізнаєтесь:

  • На шоу "Холостяк" стався скандал
  • Що про це сказали учасниці проєкту

Колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Діана Зотова вирішила захистити своїх ексконкуренток, які опинилися у центрі скандалу після восьмого випуску. Вона опублікувала пост у своєму Telegram-каналі, де розповіла про те, що залишалося за кадром проєкту.

Після виходу епізоду у соцмережах здійнявся резонанс через безлад, який Тарас Цимбалюк побачив у будинку учасниць. У кадр навіть потрапила спідня білизна однієї з дівчат. Користувачі мережі почали жартувати, ніби Холостяк поводиться як чоловік з маминих історій, що "покине через неприбрану кімнату".

відео дня
Холостяк
Глядачі "Холостяка" розкритикували епізод шоу / скрін з соцмереж

За учасниць вирішила заступитися їхня колишня конкурентка Діана Зотова. Вона пояснила, що стан кімнат можна зрозуміти, зважаючи на постійну зайнятість дівчат на зйомках та відсутність часу на прибирання. Ба більше — учасниці не могли розкласти речі у шафах, бо їх просто бракувало.

"Хочу прокоментувати цю серію і трохи захистити дівчат. Майже завжди у всіх кімнатах дійсно було трошки дівочого безладу, по-перше, тому що ми жили на валізах, які мали пакувати і виставляти з будинку перед кожною церемонією. По-друге, тому що вільного часу на проєкті ну дуже-дуже мало. По-третє, тому що в деяких кімнатах немає шафи або просто навіть тумбочки", — розповіла Зотова.

'Хочу захистити': учасниця 'Холостяка' розкрила правду про скандал на проєкті
Діана Зотова - Холостяк 8 випуск 2025 / фото: instagram.com, Діана Зотова

Також Діана дорікнула творцям шоу за те, що вони дозволили показати кадр із білизною.

"Я взагалі вважаю, що показувати на камеру труси, які залишила дівчина, — це як мінімум негарно. Могли б показати все що завгодно, але не білизну", — написала ексучасниця.

'Хочу захистити': учасниця 'Холостяка' розкрила правду про скандал на проєкті
Діана Зотова з Тарасом Цимбалюком / фото: скрін з відео stb.ua

Зотову підтримала і Дар'я Романець. Вона також заявила, що всі учасниці жили на валізах і не мали часу прибирати.

"Я вважаю, то не безлад. Ви не бачили, що було на кухні, поки там не прибрали для кадру", — розкрила учасниця шоу.

Дар'я Романець
Дар'я Романець прокоментувала скандал на шоу "Холостяк" / фото: instagram.com, Дар'я Романець

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Катерина Бужинська зробила тривожне звернення до своїх шанувальників із лікарні. Тривалий час Бужинська ігнорувала свій стан, однак через погіршення самопочуття їй довелося звернутися по допомогу.

Також відома українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила цікавий факт про свої пологи. Нікітюк розповіла, що її партнер Дмитро Бабчук хотів бути присутнім при народженні сина, але вона не дала йому такого дозволу.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал шоу Холостяк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних сил

"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних сил

13:24Україна
Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

12:19Світ
"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФ

"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФ

11:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогноз

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогноз

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Останні новини

13:24

"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних сил

13:23

"Більше не буду мовчати": Олена Тополя зробила зізнання після розлученняВідео

13:16

Більше жодних крихт і жиру: як почистити щілину між плитою і стільницею

13:04

Зрадниця Соломко зганьбилася у своєму Інстаграм

12:40

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
12:37

Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

12:36

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

12:19

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

12:11

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-йВідео

Реклама
11:41

Чому дівчатам 7 грудня не можна заплітати волосся в косу: яке церковне свято

11:26

"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФФото

11:19

Ситуація в Добропіллі: у ЗСУ чесно розкрили, чи зайшли росіяни в місто

11:18

"Прошу молитовної підтримки": Бужинська зробила тривожну заяву з лікарні

10:20

Грудень 2025 буде "золотим": названо грошову дату для кожного знака зодіаку

10:13

Відключень буде більше: через атаку РФ в Україні фіксують перебої зі світлом

10:05

"Я проти такого": Нікітюк наклала несподівану заборону нареченому

09:56

Путін ризикує "нарватися" на гнів Трампа: The Independent розкрило неочікувану причину

09:31

Як приховати живіт за допомогою одягу: головні табу і правильні прийомиВідео

09:31

Після удару РФ на ЧАЕС пошкоджено захист над четвертим енергоблоком - МАГАТЕ

08:49

Мир може наступити раніше, ніж очікувалося: США та Україна зробили важливий крок

Реклама
08:35

Люди скрикували від вибухів, а небо затягло червоним вогнем: РФ атакували дрони

08:10

Чому потяг мирного процесу сунеться до прірви?Погляд

07:57

Третя повітряна тривога за ніч: Росія атакує Україну хвилями ракет і дронів

06:30

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогнозВідео

06:10

Бюджет і виплати військовим: чому почалася істерикаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби з вудкою за 31 секунду

05:17

"Проблемні роки у шлюбі" Фреймут зробила несподіване зізнання

04:34

Гороскоп на завтра 7 грудня: Тельцям - хороші новини, Козорогам - конфлікт

04:30

Вплине на майбутнє: які знаки зодіаку постануть перед складним вибором

04:02

Трендова зачіска за одну хвилину: як заплести "Мальвінку" абсолютно по-новому

03:02

Просто і корисно - вчені назвали продукти, які найкраще впливають на серцеВідео

01:51

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

01:44

Астрологи назвали 6 знаків зодіаку, якими найлегше маніпулювати

01:35

Чому Миколай дарує подарунки 6 грудня, а Санта - на Різдво: в ПЦУ пояснили різницю

00:38

Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

05 грудня, п'ятниця
23:50

Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США

23:35

Зовсім несподівано: кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

23:27

Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

23:26

Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

22:53

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Реклама
22:36

Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії - Bloomberg

22:15

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має виглядФото

22:13

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу: Україна отримала суперників

21:58

Андрій Юсов: "Служи або допомагай" має стати принципом для кожного українця

21:52

Ресторанний скуляка: у мережі висміяли "спів" втікача Олега ВинникаВідео

21:45

Через два місяці РФ не зможе фінансувати війну: експерт назвав умову

21:21

"Ми маємо ресурси": Сирський сказав, чи готова Україна продовжувати війну

21:05

Сонячні панелі стануть набагато дешевшими та простішими: що придумали вчені

21:00

У мережі з'явилися фото таємних синів Путіна

20:48

Дональд Трамп отримав медаль і омріяну "Премію миру", але є нюансВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти