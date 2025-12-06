'Хочу захистити': учасниця 'Холостяка' розкрила правду про скандал на проєкті

Діана Зотова вийшла на зв'язок щоб розповісти секрети закулісся "Холостяка".

Діана Зотова захистила учасниць "Холостяка" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діана Зотова

На шоу "Холостяк" стався скандал

Що про це сказали учасниці проєкту

Колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Діана Зотова вирішила захистити своїх ексконкуренток, які опинилися у центрі скандалу після восьмого випуску. Вона опублікувала пост у своєму Telegram-каналі, де розповіла про те, що залишалося за кадром проєкту.

Після виходу епізоду у соцмережах здійнявся резонанс через безлад, який Тарас Цимбалюк побачив у будинку учасниць. У кадр навіть потрапила спідня білизна однієї з дівчат. Користувачі мережі почали жартувати, ніби Холостяк поводиться як чоловік з маминих історій, що "покине через неприбрану кімнату".

Глядачі "Холостяка" розкритикували епізод шоу / скрін з соцмереж

За учасниць вирішила заступитися їхня колишня конкурентка Діана Зотова. Вона пояснила, що стан кімнат можна зрозуміти, зважаючи на постійну зайнятість дівчат на зйомках та відсутність часу на прибирання. Ба більше — учасниці не могли розкласти речі у шафах, бо їх просто бракувало.

"Хочу прокоментувати цю серію і трохи захистити дівчат. Майже завжди у всіх кімнатах дійсно було трошки дівочого безладу, по-перше, тому що ми жили на валізах, які мали пакувати і виставляти з будинку перед кожною церемонією. По-друге, тому що вільного часу на проєкті ну дуже-дуже мало. По-третє, тому що в деяких кімнатах немає шафи або просто навіть тумбочки", — розповіла Зотова.

Діана Зотова - Холостяк 8 випуск 2025 / фото: instagram.com, Діана Зотова

Також Діана дорікнула творцям шоу за те, що вони дозволили показати кадр із білизною.

"Я взагалі вважаю, що показувати на камеру труси, які залишила дівчина, — це як мінімум негарно. Могли б показати все що завгодно, але не білизну", — написала ексучасниця.

Діана Зотова з Тарасом Цимбалюком / фото: скрін з відео stb.ua

Зотову підтримала і Дар'я Романець. Вона також заявила, що всі учасниці жили на валізах і не мали часу прибирати.

"Я вважаю, то не безлад. Ви не бачили, що було на кухні, поки там не прибрали для кадру", — розкрила учасниця шоу.

Дар'я Романець прокоментувала скандал на шоу "Холостяк" / фото: instagram.com, Дар'я Романець

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

