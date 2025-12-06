Рус
Ситуація в Добропіллі: у ЗСУ чесно розкрили, чи зайшли росіяни в місто

Даяна Швець
6 грудня 2025, 11:19
Ворог активно проводить штурмові дії, використовуючи як піхоту, так і техніку.
Яка зараз ситуація в Добропіллі / Колаж: Головред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

  • Добропільський напрямок тримається
  • ЗСУ посилюють підрозділи на півночі

У літній період та на початку осені російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути в район Добропілля, однак ці спроби були зірвані українськими підрозділами. Після ліквідації загрози у місті провели комплекс стабілізаційних заходів. Про це розповів боєць 25-ї окремої штурмової бригади з позивним "Корінь".

За його словами, на напрямку Добропілля ворог регулярно намагається штурмувати позиції Сил оборони, використовуючи не лише піхоту, а й бронетехніку, особливо коли погодні умови сприяють активізації боїв.

"На Добропільському напрямку ворог активно проводить штурмові дії, користуючись погодними умовами, окрім піхотної компоненти, використовує техніку. Противника багато, українські захисники дають відсіч ворожим атакам. Я зараз перебуваю у Добропіллі, окупантів немає ні в місті, ні на околицях", - сказав він у етері Еспресо.

Військовий зазначив, що російські ДРГ, які восени намагались прорватися, були повністю ліквідовані під час операції зі знищення так званого Добропільського виступу. Після цього всередині міста ситуацію стабілізували, тому ворожих сил там немає.

За його словами, більшість мешканців залишили Добропілля ще до осіннього загострення. Нині в місті проживає лише невелика кількість людей, але основна логістика продовжує функціонувати: відкриті окремі магазини, де можна придбати базові продукти. Попри вигляд майже спорожнілого міста, воно не перебуває в блокаді.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на фронті - заява Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що противник намагається чинити постійний тиск, застосовуючи хвилі штурмів. Однак ситуація на північній частині Сумської області залишається контрольованою.

"Ще одна робоча поїздка – до підрозділів… Українські воїни впевнено утримують займані рубежі…" — повідомив Сирський.

Він уточнив, що за результатами нарад командуванню підрозділів надали нові вказівки щодо посилення їхнього оснащення, зокрема забезпечення додатковими мобільними засобами пересування та озброєнням для ударів по скупченнях російських сил. Також були скориговані бойові задачі залежно від активності та чисельності військ РФ.

Головнокомандувач подякував українським захисникам, підкресливши їхню витримку, професіоналізм і дієвість у знищенні сил противника.

Ситуація на фронті - новини України

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують спроби оточити місто Мирноград у Донецькій області. У цьому районі досі перебувають як українські захисники, так і цивільне населення.

На Харківщині, за словами начальника управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, армія агресора просувається у Вовчанську та намагається закріпитися на його руїнах. Незважаючи на те, що місто майже повністю зруйноване, українські військові продовжують утримувати свої позиції у його південних та західних частинах.

Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук повідомив, що ситуація навколо Покровська є складною: окупанти прагнуть прорвати оборону та обійти місто з флангів. Водночас він зазначив, що ситуація довкола Мирнограда залишається дуже важкою, але контрольованою.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

війна в Україні ЗСУ Добропілля війна на Донбасі Слобожанщина новини України Олександр Сырский війна Росії та України
