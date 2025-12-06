"Прошу молитовної підтримки": Бужинська зробила тривожну заяву з лікарні

Катерина Бужинська вже місяць перебуває в лікарні.

Катерина Бужинська потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська зробила тривожне звернення до своїх шанувальників із лікарні. Артистка виклала фотографію з медзакладу в Instagram Stories.

Співачка потрапила до лікарні через серйозну травму ока. Тривалий час Бужинська ігнорувала свій стан, продовжуючи виступати на концертах у темних окулярах, однак через погіршення самопочуття їй довелося звернутися по допомогу. У результаті Катерина опинилася в лікарні з пошкодженням рогівки.

Катерина Бужинська - травма ока / фото: facebook.com, Катерина Бужинська

Незважаючи на надану кваліфіковану допомогу, артистка не повідомила про будь-які поліпшення. Ба більше, вона знову опублікувала фотографії з медзакладу. На знімку Катерина з'явилася в окулярах, під якими була помітна пов'язка на оці. Співачка також зробила тривожне звернення до шанувальників.

"Четвертий тиждень у лікарні. Друзі, прошу молитовної підтримки", - написала Бужинська.

Катерина Бужинська - діагноз / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Нагадаємо, раніше артистка пояснювала несвоєчасне звернення до лікарів тим, що не могла підвести шанувальників, які купили квитки на її концерти.

"За красивою картинкою артистки на сцені ховаються звичайні людські проблеми. Чотири концерти поспіль, чотири аншлаги я відпрацювала в затемнених окулярах, хоча всі лікарі одностайно наполягали на госпіталізації. Травма ока, яка вимагала негайного лікування. Але я не могла підвести своїх шанувальників, люди чекали", - повідомила Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Про персону: Катерина Бужинська Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

