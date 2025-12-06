Люди скрикували від вибухів, а небо затягло червоним вогнем: РФ атакували дрони

Горезвісна російська ППО так намагалася збивати дрони, що уламки розліталися по усіх районах.

Що відомо про наслідки нічної атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

Росію атакувала понад сотня дронів

Найбільше дронів російська ППО нібито збила над Рязанською областю

На Рязанському НПЗ атаковано важливий об'єкт

У ніч на 6 грудня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 116 українських безпілотників над 10 областями країни.

Найбільше дронів буцімто вдалося знищити над Рязанською областю. Однак російське відомство ніяк не прокоментувало влучання у цьому регіоні. Натомість про нього розповіли російські ЗМІ.

Що відомо про атаку на Рязанську область

У місті Рязань та області місцеві жителі прокинулися від гучних вибухів, а через деякий час почали спостерігати за пожежами внаслідок ударів і падіння уламків дронів.

Губернатор області Павло Малков заявив, нібито серйозних пошкоджень немає, а усі займання оперативно ліквідували. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Насправді безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. Це підтвердив і керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, на заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

"Рязанський НПЗ вже зупиняв свою роботу через удари наших дронів. Поновив і тепер знов буде зупинено", - наголосив він.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що Рязанський НПЗ з проектною потужністю 17,1 млн. тонн нафти на рік входить до переліку найбільших НПЗ РФ. Він виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційної гасу на рік і задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії РФ.

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - відповідь експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів.

Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати. Однак, якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові атакували російські об'єкти, які відіграють важливу роль у війні. Під ударом опинилися Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї.

Раніше стало відомо, що українські захисники атакували російське підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин - "Невинномиський Азот".

Напередодні, у ніч на 4 грудня, у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

