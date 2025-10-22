Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

Трамп отримав чітке підтвердження того, що Путін не готовий до миру в Україні.

Що написано в матеріалі CNN:

Путін розіграв свою класичну карту

Тупикова ситуація влаштовує Путіна

Після того, як президент США Дональд Трамп припинив бойові дії в Газі, з'явилися надії на те, що він зможе зробити нову спробу покласти край в Україні. Однак перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнуте за його посередництва, вже на межі, а зусилля Трампа щодо України призводять лише до одного - спростування його власних сумнівних тверджень про те, що Володимир Путін хоче миру. Про це пише CNN.

"Критики Трампа, можливо, задоволені тим, що його грандіозні плани ризикують застопоритися... Але вболівати проти нього тільки для того, щоб позбавити його перемог, було б нерозумно, враховуючи, що від успіху Трампа можуть залежати глобальна стабільність і тисячі життів", - ідеться в повідомленні.

Трамп отримав чітке підтвердження того, що Путін не готовий до миру в Україні, коли російські безпілотники атакували українські електростанції, повернувшись до жорстокої стратегії використання зими як зброї проти мирного населення.

Як пише CNN, Путін просто розіграв свою класичну карту, зателефонувавши Трампу за день до того, як той прийняв Зеленського в Білому домі, продемонструвавши гнучкість, покликану пом'якшити новий тиск США, а також гнів і розчарування президента.

Трамп розмірковував про постачання крилатих ракет "Томагавк" в Україну, але після розмови з Путіним він відмовився від цієї ідеї і замість цього обрушився на Зеленського. Однак телефонна розмова Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у понеділок засвідчила, що будь-який новий саміт буде віддзеркаленням безвихідної ситуації на Алясці.

"Мелодрама повторила побитий цикл. Путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався призначити ціну за російську непоступливість. Потім президент США, поговоривши з Путіним, чинив тиск на Україну, вимагаючи від неї віддачі територій. Потім процес знову вперся в стіну, залишивши Трампа розчарованим", - пише CNN.

Як підкреслює CNN, тупикова ситуація влаштовує Путіна, який не виявляє жодних ознак бажання припиняти бойові дії і міг би витратити більше часу на ведення війни на виснаження з метою завоювати якомога більше української території до початку мирних переговорів.

Саміт Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо і Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

У Москві заявили, що домовленості про зустріч Рубіо і Лаврова не було.

Тим часом низка західних ЗМІ повідомила про скасування саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

За словами Сіярто, схожа ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Він також натякнув, що зустріч лідерів США та Росії все ж таки відбудеться, хоча точна дата поки що невідома.

Що очікувати від зустрічі Трампа і Путіна: думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі для Главреда заявив, що під час першої зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін перетворив розмову на історичну лекцію, згадуючи Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, про що писало видання Financial Times.

На думку Олещука, під час запланованої другої зустрічі в Будапешті Путін може повторити подібну тактику. Він продовжує жити у власному світі ідей, концепцій та уявлення про "єдині народи", що може впливати на перебіг переговорів та їхній формат.

