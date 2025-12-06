Зеленський 'довго і змістовно' поговорив з командою Трампа - подробиці

Президент України провів телефону розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

Зеленський провів телефонну розмову з командою Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

Зеленський провів телефонну розмову з Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Обговорювалися питання, що можуть гарантувати закінчення війни

Президент очікує детальний звіт від Умєрова та Гнатова

Президент України Володимир Зеленський провів "довгу й змістовну" телефонну розмову з спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Політики обговорили шляхи завершення війни. Про це повідомив глава держави в Telegram.

У розмові також взяли участь міністр оборони Рустем Умєров та командувач Сил безпілотних систем Андрій Гнатов. За словами Зеленського, розмова була дуже предметною й конструктивною.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Україна налаштована надалі працювати чесно з американською стороною задля реального досягнення миру й уже домовилися про наступні кроки та формати майбутніх переговорів з США. Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу за інтенсивний та конструктивний підхід до перемовин.

Президент наразі очікує від Умєрова та Гнатова детального звіту, оскільки не всі аспекти могли бути обговорені телефоном. Надалі команди мають детально попрацювати над "ідеями та пропозиціями".

"Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" - додав Зеленський.

Чому РФ не веде переговори з Україною - думка експерта

Політичний експерт Максим Розумний в коментарі Главреду розповів, що Росія веде переговори виключно з США, виключаючи Україну та Європу. За його словами, це підтримує імідж Путіна як впливового лідера перед росіянами та має прагматичний сенс.

"Поки росіяни не домовляться з американцями, підключати Україну чи Європу немає сенсу. Перш за все тому, що наша позиція та позиція європейців - відома й зафіксована. І вона навряд чи допоможе США і Росії домовитися. Навпаки - стане перепоною для реалізації домовленостей між ними", - пояснив Розумний.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль заявив, що отримав ще чотири документи окрім початкового американського мирного плану.

За даними Politico, Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати переговорів понад три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав зустріч "конструктивною", але компромісного плану щодо України поки немає.

Радник голови ОП Михайло Подоляк додав, що переговори не дали результату. США, за його словами, прагнуть швидкого завершення війни, Україна та Європа готові до компромісу, а Росія затягує час і не відмовилася від війни.

Як повідомляв Главред, контакти української та американської делегацій окреслили основу майбутнього безпекового договору, але прориву поки немає. Реальний прогрес залежить від готовності Росії до довгострокового миру.

