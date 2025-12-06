Рус
"Більше не буду мовчати": Олена Тополя зробила зізнання після розлучення

Христина Трохимчук
6 грудня 2025, 13:23
82
Олена Тополя вирішила поговорити про почуття.
Олена Тополя
Олена Тополя вийшла на зв'язок після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Тополя вийшла на зв'язок після оголошення про розлучення
  • Що вона сказала

Відома українська співачка Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок в Instagram після гучного оголошення про розлучення. Тарас та Олена Тополя прийняли рішення розлучитися після 12 років шлюбу.

Артистка опублікувала в соцмережах відео з рубрики "Те, що на серці", де зачитала красномовний вірш про почуття. Головним сенсом нового ліричного творіння Олени стало віднайдення себе і віри в щастя, а також розставання з болем, який накопичився.

"Ви просили ще вірші, тримайте", - написала Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя - творчість / instagram.com, Олена Тополя

Текст вірша Олени Тополі

Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

У своїх невтішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це сумно, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна... Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію - це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найкращий друг.

Реакція фанатів на одкровення Олени Тополі

Шанувальники прийшли у захват від нової творчості співачки. У коментарях фанати зазначають, що щиро радіють за Олену і бажають їй щастя.

"Я щаслива за вас! Ви повернули себе собі! І нам!"

"Чарівна і мудра! Нехай примножується Ваше щастя!"

"Незабаром будете найщасливішою, ваше справжнє нове кохання на порозі"

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

