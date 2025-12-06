Рус
Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

Віталій Кірсанов
6 грудня 2025, 19:11
За підрахунками, загальні російські втрати вбитими і пораненими становлять від 1 до 1,35 млн солдатів і офіцерів.
РФ втратила на війні 1% чоловічого населення
РФ втратила на війні 1% чоловічого населення / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

  • Кількість загиблих російських військових може перевищувати 680 тисяч
  • За останні три роки РФ змогла окупувати 1,45% території України

Росія могла втратити 1% довоєнного чоловічого населення з початку війни в Україні. Про це в суботу, 6 грудня, повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані The Economist.

"З урахуванням даних останнього довоєнного перепису 2020-2021 років, згідно з якими в Росії проживало понад 68 млн чоловіків, кількість загиблих російських військовослужбовців може перевищувати 680 тисяч осіб. Якщо рахувати тільки працездатну частину чоловічого населення, то це близько 430 тисяч убитих на війні", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками, загальні російські втрати вбитими і пораненими становлять від 1 до 1,35 млн солдатів і офіцерів - це більше, ніж кількість американських солдатів, убитих або поранених під час Другої світової війни.

За неповний рік російські війська, за даними Інституту вивчення війни (ISW), змогли захопити 4562 кв. км української території. Це на 22% більше, ніж у 2024 році, коли було окуповано 3734 кв. км площі України. Але навіть незважаючи на певні успіхи Росії в Покровсько-Мироградській зоні Донецької області, в Куп'янську на Харківському напрямку, а також наступ у Запорізькій області, що прискорився, загальні темпи її просування залишаються повільними, констатує The Economist. За останні три роки РФ змогла додатково окупувати лише 1,45% території України.

Фактично, за цей час жодне велике місто не перейшло під контроль РФ. Навіть у Покровську, бої за який тривають уже майже півтора року, до війни мешкало 61 тисяча осіб, він був лише 73-м за величиною містом України. За даними ISW, місто поки що не захоплене російськими військами остаточно.

Для повного захоплення українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які Росія закріпила за собою в конституції, їй необхідно взяти під контроль ще 20 345 кв. км. За поточних темпів просування на це піде щонайменше два з половиною роки, воювати доведеться до травня 2028 року, зазначає The Economist. Загалом Росія контролює близько 20% української території - близько 120 тисяч кв. км.

Втрати РФ у війні - що говорить Генштаб ЗСУ

Як зазначає Генштаб ЗСУ, Сили оборони за останню добу знищили ще 1 180 російських окупантів, 2 ворожі танки та 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Про це 6 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 179 790 (+1 180) чол.
  • танків - 11 398 (+2) од.
  • бойових бронетранспортерів - 23 688 (+2) од.
  • артилерійських систем - 34 874 (+31) од.
  • РСЗВ - 1 560 (+2) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87 387 (+487) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 69 037 (+130) од.
  • спеціальної техніки - 4 015 (+1) од.

Втрати РФ і України: заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку поточного року до серпня Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України - близько 112,5 тисячі військових. Водночас, за його словами, українські втрати значно менші і становлять приблизно 8 тисяч осіб, що, за оцінкою Трампа, у кілька разів нижче за російські показники.

Втрати РФ на війні - деталі

Раніше повідомлялося про те, що росіяни в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму через втрати. Причина прискореного будівництва - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці. У росіян виник дефіцит важливих складових військової техніки.

Нагадаємо, Главред писав, що в жовтні 2025 року російська армія зазнала значних втрат - понад 31 тисячу військовослужбовців. Це відповідає чисельності трьох дивізій.

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Поширювалося безкоштовно в готелях, кафе, посольствах, авіалініях і за передплатою. Було популярним серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат зі щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала в Амстердам через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін'юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар'єру, - Еллен Баррі, майбутній керівник московського бюро The New York Times.

новини Росії війна в Україні ЗСУ війська Росії російські війська Генштаб ЗСУ новини України новини України та світу війна Росії та України
