У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 04:48 ранку через загрозу атаки дронів. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ попередили ще й про загрозу балістики.

​Росіяни атакували Київ дронами ​ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія атакувала Київ

Вибухи було чути в різних районах столиці

Сталися пожежі, пошкоджено багатоповерхові будинки, є загиблі

Атака триває, інформація уточнюється

Уранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 04:48 ранку через загрозу атаки дронів. Це був уже четвертий сигнал за ніч. Паралельно в області почали працювати сили ППО.

У Повітряних силах ЗСУ попередили ще й про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йшлося в повідомленні.

Пізніше в місті було чути звуки вибухів. Після низки вибухів спостерігалися перебої зі світлом.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив о 05:45, що в місті палає будинок.

"У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 і 9 поверхів багатоповерхівки. Наразі встановлюється інформація про постраждалих", - написав він.

Звідки РФ запускає ракети на Україну / Інфографіка: Главред

Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки на Київ.

"Пожежа в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі була локалізована. Усі служби працюють на місці. Врятували 10 осіб. За попередніми даними, виявлено тіло одного загиблого. Виїхали екстрені служби також у Дарницький район, де попередньо загоряння в нежитловій будівлі", - написав він о 06:05.

06:18 Унаслідок падіння уламків у Деснянському районі спалахнула пожежа в 10-ти поверховому житловому будинку. Зафіксовано влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

06:27 Медиків викликали в Деснянський, Дарницький та Печерський райони. У Дарницькому районі - падіння уламків на недобудовану будівлю.

06:42 Кількість загиблих у столиці зросла до двох.

Попередні наслідки ворожої атаки станом на 6:40

Дніпровський район:

влучання уламків БпЛА на рівні шостого поверху 16-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула одна людина і 10 людей врятовано;

за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння;

вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон житлового будинку.

Печерський район:

падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район:

влучання уламків БпЛА на територію підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангара

влучання у17-поверховий житловий будинок. Займання на рівні 14-15 поверхів.

Усі служби працюють на місцях.

06:52 Виклик медиків іще за однією адресою в Дніпровський район. Бригада виїхала.

Влучання уламків на територію гаражного кооперативу в Соломʼянському районі.

07:03 У Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.

07:24 Медики госпіталізували двох жінок, які постраждали внаслідок атаки ворога на столицю.

07:27 У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку. Екстрені служби прямують на місце.

Оновлено. Згідно з даними ДСНС, вночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по Києву, дві особи загинуло.

Рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на столицю.

Дніпровський район. Внаслідок чергової ворожої атаки сталось влучання у житловий будинок. Пожежа виникла на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки. 10 осіб врятовано та виведено на свіже повітря. Під час ліквідації наслідків ворожого удару, на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу наразі ліквідовано.

Дарницький район. Внаслідок влучання БпЛА сталося загорання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні 11 по 16 поверхи. Також, за іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі. Пожежу локалізовано.

Деснянський район. Попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб.

Печерський район. Попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх житлової 25-ти поверхового житловий будинок. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Інформаційна щодо потерпілих встановлюється.

07:43 У Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Встановлюється нформація про постраждалих.

Попередньо за цією адресою двоє постраждалих, серед них дитина. Їм надається медична допомога.

"Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою тривоги. Ворог продовжує свою злочинну атаку", - закликав Ткаченко.

07:44 Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. В ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

07:48 У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування третього та другого поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

07:52 У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі. Пожежні й рятувальники прямують на місце.

08:09 Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро - постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували, зокрема - дворічну дитину. Про це повідомив мер Кличко.

Атака на Київ у ніч на 22 жовтня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили України.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів не виступати "навідниками для ворога" і не поширювати фото та відео, пов'язані з роботою ППО або наслідками ракетних ударів.

Інші новини:

