У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

Віталій Кірсанов
5 грудня 2025, 20:15
Ялинка прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.
Коротко:

  • Ялинку встановили та прикрасили в серці столиці
  • Святий Миколай прибув в Україну

У п'ятницю, 5 грудня, у Києві на Софійській площі, напередодні Дня Святого Миколая, запалили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що за традицією її встановили та прикрасили в серці столиці.

Ялинка, як і торік, - штучна, заввишки 16 метрів. Вона прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

За словами міського голови, її тематика натхненна фресками Софії Київської, які "крізь віки зберігають тепло, м'які відтінки часу і тиші, в якій живе сила".

Мер наголосив, що новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла і тихого зимового свята.

Він висловив подяку нашим захисникам і захисницям за можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива.

"Вшановуємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги та підтримки воїнів", - додав Кличко.

Святий Миколай прибув в Україну

До речі, в Україну вже прибув Святий Миколай. Він уже перетнув кордон через пункт пропуску Рава-Руська, що у Львівській області. Про це повідомила Державна прикордонна служба в п'ятницю, 5 грудня.

"Щойно через пункт пропуску Рава-Руська прибув сам Святий Миколай - оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону. Він уже на українській землі і готовий творити дива", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 6 грудня, о 10:00, у пункті пропуску Рава-Руська відкриється резиденція Миколая.

"Усі мандрівники, які перетинатимуть кордон на в'їзд в Україну, потраплять у справжню казку - святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для наймолодших мандрівників", - зазначили прикордонники.

Кожна дитина, яка в'їде в Україну цього дня в пунктах пропуску у Львівській області, отримає солодкий сюрприз, а також святкову листівку з особливим QR-кодом.

Передноворічні новини

Купівля новорічної ялинки - одна з найочікуваніших подій сезону. Незважаючи на те, що це дуже захопливий сімейний захід, щорічно розгоряються палкі суперечки про те, яку ялинку купити - благородну ялицю, блакитну ялину або традиційну сосну. Главред розібрався, яку ялинку краще купити на Новий рік 2026.

Також Главред писав, де ніколи не слід ставити різдвяну ялинку. Щоб дерево простояло довго, при виборі місця для його встановлення потрібно врахувати кілька важливих моментів.

Кожен хоче, щоб новорічна ялинка якомога довше мала гарний вигляд. Однак зберегти живу ялинку здоровою може бути непросто. Один із ключових факторів - достатня кількість води. Існує безліч рецептів ідеальної води для ялинки. Експерти розповіли, які добавки кращі, а яких слід уникати?

