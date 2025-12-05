У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

Ялинка прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни / колаж: Главред, фото: t.me/vitaliy_klitschko

Коротко:

Ялинку встановили та прикрасили в серці столиці

Святий Миколай прибув в Україну

У п'ятницю, 5 грудня, у Києві на Софійській площі, напередодні Дня Святого Миколая, запалили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що за традицією її встановили та прикрасили в серці столиці.

Ялинка, як і торік, - штучна, заввишки 16 метрів. Вона прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

За словами міського голови, її тематика натхненна фресками Софії Київської, які "крізь віки зберігають тепло, м'які відтінки часу і тиші, в якій живе сила".

Мер наголосив, що новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла і тихого зимового свята.

Він висловив подяку нашим захисникам і захисницям за можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива.

"Вшановуємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги та підтримки воїнів", - додав Кличко.

Святий Миколай прибув в Україну

До речі, в Україну вже прибув Святий Миколай. Він уже перетнув кордон через пункт пропуску Рава-Руська, що у Львівській області. Про це повідомила Державна прикордонна служба в п'ятницю, 5 грудня.

"Щойно через пункт пропуску Рава-Руська прибув сам Святий Миколай - оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону. Він уже на українській землі і готовий творити дива", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 6 грудня, о 10:00, у пункті пропуску Рава-Руська відкриється резиденція Миколая.

"Усі мандрівники, які перетинатимуть кордон на в'їзд в Україну, потраплять у справжню казку - святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для наймолодших мандрівників", - зазначили прикордонники.

Кожна дитина, яка в'їде в Україну цього дня в пунктах пропуску у Львівській області, отримає солодкий сюрприз, а також святкову листівку з особливим QR-кодом.

